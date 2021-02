Luin taas kerran ilmastonmuutosta käsittelevän artikkelin. Tämän ansiona oli, että asiaa käsiteltiin melko laajasti.

Mutta, mutta! Kun siirryttiin yksilön mahdollisuuksiin vaikuttaa ilmastonmuutokseen, mainittiin parhaana keinona siirtyminen kasviperäiseen ruokaan. Tämä tuntuu nykyään olevan joka paikassa – myös laskureissa, joilla voi arvioida omaa hiilijalanjälkeään – hoettu mantra, jonka sisältöä ei missään aseteta kyseenalaiseksi.

Kuitenkin käsitteenä kasviperäinen ruoka on yläkäsite, jonka alle mahtuu kaikenlaista.

Edellä mainitussa artikkelissa kehotettiin ihmisiä ottamaan itse selvää asioista. Minä otin ja jouduin toteamaan, ettei käsite kasviperäinen ruoka todellakaan ole yksiselitteisen hyvä asia ilmaston tai hiilijalanjäljen kannalta.

Löysin monia esimerkkejä, mutta otan tässä esiin vain yhden, omasta mielestäni räikeimmästä päästä olevan, ja se on kerma. Siis tämä maidosta peräisin oleva kerma ja kasviperäiset "kermat" kuten kaurakerma. Tämä on sikälikin hyvä esimerkki, että ruuanlaitto on nyt muotia, ja siitä syystä markkinoilla on monenlaisia ruokakermoja, joiden menekki kuulemma vain kasvaa.

Maidosta peräisin oleva kerma on kotimaassa tuotettua. Se on lähiruokaa, vaikka olisi peräisin lähikaupastasi kaikkein kauimpana sijatsevasta meijeristä, kun verrataan ulkomaisiin elintarvikkeisiin.

Kaurakermassa on virheellistä jo nimi. Tutkimustietojen mukaan kaurakermoissa on eri valmistajista riippuen kauraa 1–3 prosenttia. Suurin osa on palmuöljyä.

Palmuöljyn käyttö on ollut esillä usein nimenomaan sen huonojen ominaisuuksien vuoksi, mutta jostain syystä sitä edelleen tuotetaan ja käytetään, lisääntyvästi. Jokin taho taitaa lobata sitä vahvasti.

Palmuöljy ei todellakaan ole lähiruokaa,sillä öljypalmu ei kasva täällä. Palmuöljyn viljelyn tieltä raivataan esimerkiksi Indonesiassa suuria aloja sademetsää, tuota maapallon keuhkoiksikin nimitettyä hiilinielua, monien eläinten elinaluetta. Palmuöljyn prosessointiin ja kuljettamiseen kuluu paljon energiaa, mikä puolestaan vapauttaa hiiltä ilmakehään.

Viljelmillä työskentelevien ihmisten kohtelu on epäeettistä, mutta sehän ei kiinnosta, koska se ei vaikuta hiilijalanjälkeen.

Tämän esimerkin lisäksi löysin monia muitakin kasviperäisiä ruoka-aineita, jotka ovat ilmastopahiksia.

On surullista, että ihmisiä, jotka haluavat tehdä hyviä ilmastotekoja, huijataan esittämällä, että kaikki kasviperäinen ruoka olisi hiilijalanjäljeltään ja muilta ympäristövaikutuksiltaan parempaa kuin eläinperäinen ruoka.

Heli Caselius