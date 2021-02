Kaarinassa on käyty uusien vuokratalojen rakentamisesta epämiellyttävä näytelmä, joka alkoi siitä, kun Kaarinan vuokra-asuntomarkkinoille ilmestyi Turun kaupungin omistama vuokrataloyhtiö TVT Asunnot Oy.

Ennen kuin kiisteltyjä As Oy Laaksolankulman taloja aloitettiin rakentamaan Kaarinaan, oli Kaarinan Vasemmistoliitto tehnyt valtuustossa aloitteen uusien kohtuuhintaisten vuokratalojen rakentamisesta. Tämä aloite ei kuitenkaan herättänyt Kaarinan valtuuston muissa poliittisissa ryhmissä minkäänlaista kiinnostusta, eikä näin ollen aloite edennyt.

Kaarina on pitkään ollut muuttovoittoinen kaupunki, mutta kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta ei ole vastannut kysyntää. Näin ollen syntyi markkinarako, johon tarttui Turun kaupungin TVT.

Kaarinassa tämä koettiin etenkin vapaata markkinataloutta kannattavissa poliittisissa ryhmissä jonkinlaisena hyökkäyksenä Kaarinan omaa vuokratalotuotantoa kohtaan, joka ei kuitenkaan ole tuottanut kohtuuhintaisia asuntoja pitkään aikaan vastaten kysyntään.

Asia on kirvoittanut Kaarinan poliittisilta vaikuttajilta voimakkaita mielipiteitä, joissa on väitetty, että TVT ja Turku sijoittaisivat Kaarinaan rakennettaviin asuntoihin omia sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevia asukkaitaan. Kaarinalaiset päättäjät esittivät Laaksolankulman alueen paraatipaikkana, jonne ei pitäisi rakentaa kohtuuhintaista asumista. Tarkoittavatko he, että eri tuloluokilla pitäisi olla omat asuinalueensa kolmannen maailman malliin?

TVT:n tulo Kaarinaan on ollut puoluerajat ylittävä paha, koska se on Turun kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa kohtuuhintaista vuokra-asumista. Kaarinan päättäjät ovat tottuneet sanelemaan, minkälaisia ihmisiä Kaarinaan saa muuttaa. Sitä on tehty omakotitalojen tonttikaupalla ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähäisellä rakentamisella tai jopa sen vaikeuttamisella.

Kaarinan päättäjät haluavat väkisin pitää kaupunkinsa pikkuporvallisena päiväunena, jonne houkutellaan ainoastaan hyvätuloisia veronmaksajia.

Kaarina on houkutteleva asuinpaikka ja sen on kyettävä tarjoamaan myös kohtuuhintaisia asuntoja. Jos Kaarinan omistama Kaarinan Vuokratalot Oy ei niitä rakennuta, niin silloin on annettava mahdollisuus muille toimijoille, jotka täyttävät sen tyhjiön.

Kaarina ei voi jatkaa politiikkaa, jossa vaikeutetaan kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista. Kaarina on sitoutunut maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksessa lisäämään sosiaalista vuokra-asuntokantaa.

Nyt Kaarinan "paraatipaikalle" rakentuviin TVT:n vuokra-asuntoihin on hakenut paljon kaarinalaisia asukkaita, joita houkuttelevat uudet ja kohtuuhintaiset asunnot. Lisäksi TVT:n tulon jälkeen Kaarinan Vuokratalot Oy on suunnittelemassa lisärakentamista. Nämä ovat hyviä asioita sekä Kaarinassa asuville että tänne muuttoa suunnitteleville pieni- ja keskituloisille uusille kaarinalaisille.

Matti Kapanen

psykiatrinen sairaanhoitaja

Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja (vas)