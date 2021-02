Päiväkodeissa voidaan huonosti, kertoi Turun Sanomat 24.1. Yli 300 varhaiskasvatuksen ammattilaista vastasi TS:n kyselyyn. Vastauksista paljastuu rajuja syytöksiä varhaiskasvatuksen laiminlyönneistä.

Ilta-Sanomat julkaisi 27.1. jutun ”sellaista, mitä varhaiskasvattaja haluaisi sanoa työstään, mutta ei uskalla”. Turun Sanomissa 31.1. 14 vuotta varhaiskasvattajana työskennellyt kuvasi tuntojaan (”Liian isot lapsiryhmät uuvuttavat päiväkodin henkilöstön”).

Yksityistenpäiväkotien johtajat tietävät, että varhaiskasvatuksen laatua on pysyvä, jaksava ja osaava henkilökunta. Turun Seudun yksityiset päiväkodit ry edustaa paikallisia toimijoita ja on perustettu vahvistamaan laadukasta työtä neuvottelemalla yhteisesti kaikkien yksityisten päiväkotien taloudellisista toimintaedellytyksistä kuntien kanssa.

Olemme ylpeitä työstämme ja työntekijöistämme. Työntekijän hyvinvointi ja oikea resursointi varhaiskasvatukseen on lapsen oikeus. Hyvinvoiva työyhteisö on luovan ja laadukkaan varhaispedagogiikan tae.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lapsen oppimisen edellytykset rakennetaan varhaiskasvatuksessa. Haluamme tehdä työmme hyvin lasten ja perheiden kanssa, he ovat valinneet meidät.

Kunnat ovat myös meidän kumppaneitamme. Kunnat valvovat toimintaamme kuukausittain ja raportoimme kaksi kertaa vuodessa näille selvityksen henkilöstön kelpoisuudesta, täydennyskoulutuksesta, työskentelyolosuhteista, lapsen varhaiskasvatussuunnitelman noudattamisesta, turvallisuudesta ja viranomaistarkastuksista.

Jotta voimme tarjota pysyvää ja luotettavaa kumppanuutta perheille, omille työntekijöillemme ja kunnille, meidän pitää saada ennakoitava ja turvallinen suhdetoiminta kunnan viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin. Kunnan pitää voida luottaa, että teemme työmme niin kuin olemme sen kanssa sopineet ja varhaiskasvatuspalvelun tuottajan pitää voida luottaa taloudellisten toimintaedellytysten reiluun sopimiseen.

Yksityinen on lähes aina kunnan omaa tuotantoa edullisempaa veronmaksajille.

Usein kuulee sanottavan, että yksityisillä toimijoilla on valikoituneet perheet. Näin sanomalla tarkoitetaan ns. “helppoja perheitä”, joilla ei ole avun tai tuen tarvetta.

Tiedämme, että lapsen kasvussa ja kehityksessä voi olla haasteita riippumatta perheiden taloudellisesta tilanteesta tai kulttuuritaustasta. Tiedämme, että kuka tahansa vanhempi voi uupua ja perhe tarvitsee erityistä tukea jaksaakseen vaativaa pikkulapsiarkea. Parisuhde voi olla tiukoilla tai toisen aikuisen tuki puuttuu kokonaan.

Kohtaamme ja tuemme perheitä kaikissa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa päivittäin.

On totta, että yksityisillä on valikoituneita perheitä. He ovat tiedostaneet vaativan elämäntilanteen merkityksen ja sen vaikutukset lapsiin. He ovat kiinnostuneita lastensa kasvusta ja kehityksestä. He osaavat pyytää apua ja ottaa sitä vastaan. He tietävät, että yksityiset päiväkodit haluavat palvella asiakasta. Kasvatamme lapsia tulevaisuuden toimijoiksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kun lapsi tarvitsee erityistä tukea kasvuunsa, on inhimillistä ja kustannustehokasta antaa sitä varhaiskasvatuksessa heti, kun tuen tarve havaitaan. Näin vahvistetaan samalla perheiden hyvinvointia. Työ tarvitsee osaavat ja motivoituneet työntekijät.

Erityinen tuki pitää resursoida yhtäläisenä kaikille kunnan lapsille. Sen ei kuulu olla muilta varhaiskasvatuksen lapsiryhmiltä pois, vaan tuen tarvitsijalle lisää. Nykyinen käytäntö ei palvele oikea-aikaisen avun saamista eikä lapsen etua.

Esimerkiksi Turku maksaa 90 % palvelusetelin täydestä arvosta, kun lapsi on hoidossa 35 h/vko, koska se katsoo, että tämä on lyhyt hoitoaika. Käytännössä se on lapsen täysi työpäivä ja edellyttää kokopäiväisen henkilökunnan. Näin palveluntuottaja joutuu toimimaan sovittua pienemmällä rahalla. Joskus tähän tulee lisätuen tarve, jota kunta ei myöskään huomioi kuluna.

Laki määrää neljää alle 3-vuotiasta lasta kohden yhden työntekijän. Palvelusetelillä kunnat “ostavat” kuitenkin vain 0,75 työntekijän työpanoksen näille lapsille, kun lain vaatima suhdeluku on 1,25.

Käytännössä lapsilla on aikuisten työpäiviä pidempiä hoitopäiviä, jolloin jokapäiväinen epävarmuus suhdeluvusta on suuri. Toivotaan, ettei muutoksia tule hoitoaikoihin, että pysytään laillisen rajoissa. Monesti joudutaan venymään. Päiväkodin työntekijä voi harvoin olla varma siitä, että pääsee lähtemään, kun työaika loppuu.

Arjessa on tilanteita, jolloin varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvatut laajat oppimisen ja pedagogisen tuen tavoitteet eivät kaikilta osin ole saavutettavissa. Nykyinen henkilöstömitoitus ei aina yksinkertaisesti riitä ja tämän seuraukset heijastuvat kouluvuosiin asti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Silti kuulen useimmiten työntekijöiden iloitsevan työpäivästään, nauttivan lapsen oppimisesta yhdessä hänen kanssaan.

Educa-messuilla 29.-30.1. myönnettiin Vuoden opetusteko -palkinto hyvästä käytännön pedagogiikasta. Tänä vuonna palkinnon sai yksityisessä päiväkodissa työskentelevä varhaiskasvatuksen henkilökunta.

Teemme hyvää työtä tänään ja uskomme tulevaisuuteen.

Henna Junttila

puheenjohtaja

Turun Seudun yksityiset päiväkodit ry

toiminnanjohtaja

Sateenkaari Koto ry