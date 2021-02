Sote-uudistusta on nyt suunniteltu ja vatvottu kymmenisen vuotta. Vuosikausien viivästyminen on aiheuttanut sen, että kunnat eivät ole halunneet investoida toimintaansa vuosiin, ei tilojen eikä toiminnan suhteen. Tämä näkyy selvästi monien kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Uudistuksen perimmäisenä tarkoituksena on palvelujen virtaviivaistaminen ja potilaiden saaman palvelun tasa-arvoistaminen eri puolilla Suomea. Mielestäni tämän toteutuminen on kyllä epävarmaa, ehkä jopa epärealistista, koska Suomen eri alueiden maantieteellinen rakenne ja taloudellinen tilanne vaihtelevat erittäin paljon. Esimerkiksi Ruotsissa aluemalli on johtanut eriarvoisuuksiin eri alueiden palvelujen välillä ja sitä onkin siksi kritisoitu paljon.

Tärkeää on muistaa, että tulossa oleva muutos on kuitenkin ensisijaisesti hallinnollinen eikä toiminnallinen. Tietyissä palveluissa muutokset tulevat silti olemaan merkittäviä. Näihin kuuluvat esimerkiksi kehitysvammaisten palvelut, joita perinteisesti on saatettu tarjota keskitetysti hyvinkin isolle maantieteelliselle alueelle. Esimerkiksi Kårkulla palvelee tällä hetkellä koko Suomen ruotsinkielistä väestöä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jatkossa vastuu näistäkin palveluista on hyvinvointialueilla (maakunnilla). Myös suomenkielisten kehitysvammaisten palvelujen suhteen esiintyy pelkoa palvelujen heikkenemisestä.

Turun on tärkeää saada hyvinvointitoimialan peruspalvelut niin sujuviksi ja toimiviksi kuin mahdollista ennen uudistusta. Muussa tapauksessa palvelut tulevat heikkenemään tulevassa valtavassa organisaatiossa.

Turun on tärkeää saada hyvinvointitoimialan peruspalvelut niin sujuviksi ja toimiviksi kuin mahdollista ennen uudistusta.

Siksi sekä sosiaalitoimen että perusterveydenhuollon suorittavaa henkilökuntaa tulee lisätä. Näissä on ollut resurssipulaa jo ennen koronapandemiaa ja pandemian jälkeen meillä tulee olemaan edessämme massiivinen hoitovelka, joka pitää purkaa. Tähän tarvitaan enemmän lääkäreitä ja hoitajia kuin meillä on tällä hetkellä.

Kehottaisin kuitenkin tietynlaiseen rauhallisuuteen. Ei ole todennäköistä, että mitään dramaattista muutosta tulee tapahtumaan heti vuonna 2022. Uudelleenorganisoinnissa tulee olemaan siirtymäaikoja.

Se, että koko Varsinais-Suomen terveys- ja sosiaalipalvelut tulevat saman organisaation alle, tuo myös mukanaan aivan uusia mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseksi. Esimerkiksi kuntarajoja ei ole jatkossa välttämätöntä noudattaa sote-palveluja järjestettäessä.

Suunnittelussa pitää vapauttaa mielensä vanhoista kaavoista, vanhoista rajoista ja vanhoista palvelujen järjestämisen käytännöistä. Näin voimme varmasti saada aikaan jotain hyvää!

Terhi Vörlund-Wallenius

terveyskeskuslääkäri

(r)