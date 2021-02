Suomessa on aloitettu koronavirusrokotukset. On hyvä, että rokotusjärjestys on linjattu, koska rokotetta ei saada koko väestölle riittävän nopeasti. Erimielisyyttä tuskin on sote-aloilla työskentelevien tai riskiryhmäläisten rokotusten tärkeydestä. Ikääntyneiden omaishoitajatkin on hienosti otettu listauksessa huomioon.

Myös henkilökohtaisen avun käyttäjät ja henkilökohtaiset avustajat tulee huomioida rokotusjärjestyksessä. Osa avun käyttäjistä kuuluu terveydentilansa vuoksi ensimmäisissä vaiheissa rokotettaviin riskiryhmiin, eivät kuitenkaan läheskään kaikki.

Merkittävä osa avun käyttäjistä ei siis kuulu listauksen riskiryhmiin, ei asu palveluasumisyksiköissä, vaan kotonaan, eikä saa kotihoidon palveluja. Siksi he ja heidän avustajansa ovat väliinputoajia, viimeisessä rokotusryhmässä terveiden kanssa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lähikontaktien välttäminen on mahdotonta henkilökohtaisessa avussa. Henkilökohtaista apua käyttävät vammaiset ovat siis jatkuvassa merkittävässä riskissä altistua virukselle.

Varsinkin neurologisissa sairauksissa jo tavanomainen flunssa voi aiheuttaa perussairauden vakavan pahenemisen. Lisäksi osa avun käyttäjistä saatetaan vaikean perussairautensa tai kuntonsa perusteella rajata tehohoidon ulkopuolelle, minkä vuoksi koronatartunnan välttäminen on heille kirjaimellisesti elintärkeää.

Monet henkilökohtaisen avun käyttäjistä ovatkin koronasuositusten uskollisimpia noudattajia, jotka ovat minimoineet ihmiskontaktinsa ja eristäytyneet kotiinsa jo lähes vuoden ajan.

Jos varotoimista huolimatta avun käyttäjä sairastuu, ei avun tarve vähene. Avustajat samoin kuin kotihoito tekevät työtä myös sairastuneiden kanssa. Työnantajamallilla työskentelevien avustajien kohdalla ei ole mahdollista tehdä jakoa, jossa tietty avustaja kävisi sairastuneiden ja toinen terveiden avun käyttäjien luona.

Alalle tyypillistä on, että sama henkilö toimii osa-aikaisesti usean vammaisen henkilön henkilökohtaisena avustajana. Käytännössä monet avustajat käyvät myös palvelutaloissa. Avustajien rokotusjärjestyksellä on siksi merkitystä myös asumisyksiköiden kannalta.

Lisäksi avustajien sairastuminen saattaa pakottaa avun käyttäjän tilapäisesti palvelutaloon. Tämä voi olla edessä myös avun käyttäjän sairastuttua ja avustajien altistuttua.

Heta-liitto on tiedustellut THL:lta ja STM:ltä mahdollisuutta ottaa henkilökohtaiset avustajat ja avun käyttäjät mukaan listaukseen saamatta kuitenkaan toistaiseksi vastausta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Henkilökohtaista apua ei useinkaan mielletä perinteiseksi sote-alaksi. Viime keväänä avustajat kuitenkin olivat mukana kriittisten toimialojen listauksessa. Niin pitäisi olla nytkin.

Henkilökohtainen apu, sekä sen käyttäjät että avustajat, on huomioitava rokotusjärjestyksessä. Viruksen tarttuvampien ja vaarallisempien varianttien levitessä nopeasti tarvitaan myös nopeita päätöksiä.

Maija Aatelo

puheenjohtaja

Tiina Rinne

valtuuston varapuheenjohtaja

Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry