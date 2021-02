Työterveyslaitos julkaisi 2.2. tiedotteen, ettei kangasmaskeja ja kirurgisia maskeja tehokkaampia FFP2-tason hengityksensuojaimia tulisi koronapandemian takia ottaa laajempaan käyttöön Suomessa.

Tiedotusvälineiden mukaan Työterveyslaitos perusteli asiaa sillä, että FFP2-tason suojaimet loppuisivat henkilöiltä, jotka työssään tarvitsevat tehokasta suojausta, koska tuontitavaraa on rajallisesti saatavilla ja suomalainen tuotanto ei ole riittävää.

Kotimaiseen hengityssuojaintuotantoon on kuitenkin meidän ja joidenkin muidenkin yritysten voimin investoitu paljonkin viime ja tämän vuoden aikana. Kapasiteettia on, ja jos tarvetta ilmenee, sitä on mahdollista nopeasti kasvattaa. Kotimainen tuotanto pystyy vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Petri Pitkänen

myyntijohtaja, hengityssuojaimet

Eagle Filters Oy