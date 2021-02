Kiitos sinulle nimimerkki ”Onnellinen ja väsynyt tuore äiti” (TS mielipiteet 28.1.), kun toit kirjoituksessasi esille avoimesti ja perustellen oman ja perheesi kokemuksen ensimmäisen lapsenne alkutaipaleesta. Kokemuksen, jonka tiedämme lasten terapeutteina ja terveysalan ammattilaisina monen jakavan kanssanne.

Kirjoitat todella tärkeästä asiasta tuoden esille vauvan viestinnän ja vanhempien kuulluksi tulemisen merkityksen: ”Vanhemmuuden tukemisessa tärkeintä on pysähtyä lapsen lähettämien viestien äärelle sekä vahvistaa vanhempien kykyä ja luottamusta oman lapsensa kuuntelemiseen.”

Suomessa on ainutlaatuinen, yleisesti luotettu ja kaikkien saatavissa oleva lastenneuvola, jossa lähes kaikki lapset vauvasta lähtien säännöllisesti käyvät. Neuvolassa terveydenhoitajat tapaavat vanhemmat ja lapsen ensimmäisen vuoden aikana useaan kertaan, mikä antaa hienon mahdollisuuden kulkea perheen kanssa yhteistä matkaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Valtioneuvoston asetuksen (338/2011) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaan neuvolassa on vahvasti esillä vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen huomioiminen.

Vanhempien tulisi saada hyvin matalalla kynnyksellä tukea jo vauvan ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina oman vauvansa hienovaraisten viestien havainnointiin ja tunnistamiseen vauvan reagoinnin ymmärtämiseksi sekä keinoja ja varmuutta vauvan reagointiin vastaamisessa.

Lastenlääkäri Terry Brazelton on vuosikymmeniä tutkinut imeväisikäisten käyttäytymistä. Hän on kehittänyt käyttäytymisneurologisen teorian ja sen pohjalta havainnointimenetelmän, joka antaa välineen vastasyntyneen itsesäätelyn kehittymisen ymmärtämiseen ja viestien tulkintaan (Brazelton Institute at Boston Children´s Hospital, 2018).

Kehityspsykologian tohtori ja toimintaterapeutti A. Jean Ayresin kehittämän Sensorisen Integraation (ASI®) teorian mukaan aisti-integraation kypsymättömyys vaikeuttaa lapsen itsesäätelyn kehittymistä ja myöhemmin osallistumista ikätasoiseen toimintaan (Williamson & Anzalone 2001).

Itku on lapsen vahva viesti hänen kokemastaan epämukavuudesta tai kivusta. Mikäli itku liittyy nälkään tai johonkin muuhun tunnistettavaan, niin apua on helposti annettavissa. Kun kyseessä on vauva, joka ei rauhoitukaan vanhempien toteuttamilla hoitotoimenpiteillä, herää huoli.

Jokaisella pienellä ihmisellä on oikeus tulla ymmärretyksi heti vauvasta alkaen.

Jokaisella vanhemmalla on oikeus huolestua vauvan itkiessä runsaasti, varsinkin kun siihen usein liittyy valvomista ja vanhempien väsyminen. Väsyneenä neuvottomuus ja kysymykset lapsen hyvinvoinnista vain lisääntyvät.

Moniammatillista yhteistyötä kehittämällä vanhempien neuvolasta saamaa tukea olisi mahdollista laajentaa ja kohdentaa yksilöllisemmin vauvan tarpeiden mukaan.

Jokaisella pienellä ihmisellä on oikeus tulla ymmärretyksi heti vauvasta alkaen. Vauvan viestien tulkitseminen vaatii osaamista ja kokemusta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sensorisen integraation teoria- ja terapiamenetelmään koulutetuilla toiminta- ja fysioterapeuteilla on valmiuksia ymmärtää pienen lapsen aisti-integraatioon pohjautuvaa ongelmatiikkaa; ärtyneisyyttä, itkuisuutta, syömisongelmia, uni-valve-rytmin haasteita jne. Heillä on myös valmius ohjata vanhempia vastaamaan vauvansa sen hetkiseen olotilaan ja tarpeisiin.

Aisti-integraatiokehitykseen pohjautuvien ongelmien varhainen tunnistaminen ja tuki vanhemmille vähentäisi vanhempien kokemaa huolta sekä toisi arkeen keinoja tulkita vauvan viestejä ja tukea vauvan itsesäätelyä.

Neuvolassa terveydenhoitajan ja SI-koulutetun terapeutin yhteistyö antaisi hyvät mahdollisuudet tukea perhettä ja vauvaa oikea-aikaisesti myönteisen kehitykseen tielle ja lisätä perheen hyvinvointia. Tämä saattaisi myös vähentää myöhemmin kuntoutustarvetta.

Mari Kuoppamäki-Herzig

fysioterapeutti(AMK), SI(B)-kouluttaja, Oulu

Hanna Ollikkala

terveydenhoitaja, terveysalan lehtori, Turun AMK

Helena Tigerstedt

toimintaterapian lehtori, SI-kouluttaja, Turun AMK