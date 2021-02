Eläkevakuuttaja Keva julkaisi uusimmassa kuntapäättäjäbarometrissa huolestuttavan tiedon: liki puolella kunnista on vaikeuksia saada hakijoita työpaikkoihin.

Tämä on erityisen pysäyttävä tieto, kun samalla huomioidaan, että työttömiä korkeakoulutettuja nuoria oli Akava Worksin tilastojen mukaan joulukuussa 3 573.

Korkeakoulutettujen työttömyys kääntyi maaliskuussa koronapandemian ja siitä seuranneiden rajoitustoimien alkamisen myötä nopeasti rajuun kasvuun. Kasvu on hidastunut, mutta korkeakoulutettujen työttömyys vähenee hitaammin kuin työttömyys yhteensä.

Kevan barometrista selviää myös, että hakijapula on vaivannut erityisesti yli sadantuhannen asukkaan kuntia. Toimialoista suurin osaajapula on sote-sektorilla ja sivistystoimessa, jotka ovat hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan kannalta avainasemassa.

Samanaikaisesti valtakunnallisesti noin 20 prosentilla yrityksistä on vaikeuksia löytää uutta työvoimaa (TEM 2019). Maaseuduilla haasteita on etenkin korkeakoulutetun työvoiman saatavuudessa.

Käsillämme on vakava yhteiskunnallinen ongelma, johon tarvitaan ripeitä ja tehokkaita toimia.

Haastavassa tilanteessa ratkaisuja on haettava alueellisesta yhteistyöstä ja verkostomaisesta osaamisjärjestelmien kehittämisestä. Esimerkkinä uudenlaisesta yhteistyömallista on Ylä-Savon mentorointiohjelma korkeakoulutetuille nuorille. Päätavoite on, että Pohjois-Savon maakunta on tulevaisuudessa houkutteleva ympäristö nuorille tulevaisuuden tekijöille.

Vastaavia toimia tarvitaan skaalautuvasti koko maahan, jotta voimme pitää huolta, että yksikään vastavalmistunut korkeakoulutettu nuori ei jää työelämän ulkopuolelle.

Jukka Heiskanen

projektipäällikkö, Rajaton Ylä-Savo -hanke

Kuopion alueen kauppakamari

Lasse Leponiemi

puheenjohtaja

Suomen Mentorit ry