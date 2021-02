Heikki Paloheimo kommentoi (TS 3.2.) kirjoitustani (TS 30.1.), jossa olin sitä mieltä, että kevään kuntavaalit on syytä pitää ajallaan eli 18.4. Paloheimo oli huolissaan, että kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa, koska vain osa on ehtinyt saada rokotuksen ennen äänestyspäivää ja että äänestysaktiivisuus voi jäädä alhaiseksi.

Paloheimo on varmaankin oikeassa siinä, että on ihmisiä, jotka ovat huolissaan koronatartunnan mahdollisuudesta. Tämän vuoksi on olemassa ennakkoäänestyksen mahdollisuus. Myös postiäänestys olisi mahdollista, mikäli poliittiset päättäjät niin haluavat.

Mitä taas tulee kansalaisten eriarvoisuuteen, se on silmin nähtävissä jo nyt, kun verrataan koronatartuntojen ja kuolleisuuden ikäkäyriä.

Se seikka, että Euroopassa järjestetyissä vaaleissa äänestysaktiivisuudet ovat jääneet alhaisiksi, ei riitä perusteeksi, että Suomessa tulisi vaalit siirtää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Esimerkiksi USA:ssa, jossa koronatilanne median välittämänä oli lähes katastrofaalinen, äänestysaktiivisuus kohosi historian korkeimmaksi. Vaaliteemat ja niiden ajankohtaisuus lienevät tärkeimmät äänestysaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät.

Alan asiantuntijana Paloheimo on myös siinä oikeassa, että vaalien järjestämisessä ajallaan on olemassa poliittisia tarkoitusperiä. Niillä on yhteinen nimittäjä: demokratia.

Presidentti Tarja Halosen näkemyksestä tukea saaneena olen edelleen sitä mieltä, että kevään kuntavaalit on syytä pitää ajallaan.

Äänestystilanteet voidaan hyvinkin järjestää siten, että koronatartuntojen riskit voidaan minimoida. Eivät äänestykset Suomessa yleensäkään ole olleet mitään biletilaisuuksia, joissa korona riehumaan pääsisi.

Raimo K. R. Salokangas

Turku