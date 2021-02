Muutaman vuoden ovat suunnitelmat Turun raitiotiestä saaneet uinua ja vähän unohtuakin. Nyt kokoomuksen Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli A. Manni nosti asian taas pöydälle (TS 30.1.). Ja hyvä, että otti vielä riittävän perusteellisesti.

Meille kuntalaisille on jäänyt vähän sellainen kuvitelma, että raitiotie on pääsääntöisesti nykyisen kaupunginjohtaja Minna Arven touhuja. Lähinnä imagosyistä, koska kerran Tampereellakin on sellainen saatu aikaiseksi.

Arvostan Olli A. Mannin irtiottoa ja hänen omia järkeviä näkemyksiään, vaikka hän kuuluukin Arven kanssa samaan kokoomuksen puolueryhmittymään. Asia ei ole niin yksinkertainen. Ei edes puhdas rahakysymys ja millaisena se tietokoneen ruudulle tehtynä näyttää.

Tavallisina kuntalaisina ja äänestäjinä olemme tuttavapiirissämme pohtineet, millä tavoin tämä raitsikkaprojekti vaikuttaa kustannusten lisäksi meidän arkeemme. Turhaa tässä on lähteä luettelemaan kaikkia haitta-argumentteja siitä, mitä se kustannusten lisäksi toisi tullessaan.

Sopii kuitenkin ajatella, että projekti kestäisi vuosia, jolloin koko kaupungin liikennejärjestelyt olisivat taas aivan sekaisin. Katujen ylösrepiminen ei olisi aivan yksinkertainen juttu. Siellä kulkee vesi- ja viemärijohtoja, sähkökaapeleita ja monenlaista muuta infraa, jotka kaikki olisi revittävä auki ja rakennettava täysin uusiksi. Joissakin paikoissa ehkä jouduttaisiin savipohjainen maaperä paaluttamaan, etteivät talojen perustukset murtuisi.

Tuttavapiirimme ja ehkä moni muukin on sitä mieltä, että koko raitsikkaunelma olisi haudattava ja mahdollisimman syvälle.

Olli A. Manni on aivan oikeassa tuodessaan esiin sen, että kaupunki on tehnyt jo periaatepäätöksen uusista bussien runkolinjoista, mutta aikataulu on vielä avoinna. Tässä on järkevä villakoiran ydin.

Kumipyörät kääntyvät ja kulkevat paljon jouhevammin. Niiden reittilinjoja on tarvittaessa helppo muuttaa. Eikä tarvitse lähes koko kaupungin katuverkostoa repiä auki.

Aarre Kupila

Jäkärlä, Turku