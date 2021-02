Seuraaviin presidentinvaaleihin on aikaa melkein kolme vuotta. Keskusta ehti ensimmäisenä avata pelin.

Presidentin virka on toki edelleen kiinnostava, vaikka presidentin valtaoikeuksia on tuntuvasti karsittu. Perustuslain mukaan kuitenkin ulkopolitiikan johtaminen on edelleen pääsääntöisesti presidentillä ja hyvä niin. Joskus tuntuu siltä, että koko presidentti-instituutio on vaarassa kadota kokonaan.

Kansalaisia kiinnostaa kuitenkin edelleen, mitä presidentillä on sanottavaa erityisesti ulkopolitiikasta ja sen hoidosta.

Vaaleihin on toki vielä aikaa, mutta eri puolueissa käydään keskustelua mahdollisista puolueen ehdokasvaihtoehdoista.

Eduskunnassa on yhdeksän puoluetta, joista ns. raskassarjalaisia on vain neljä: Perussuomalaiset, Sdp, kokoomus ja keskusta. Kannatuksensa alamaissa rypevällä keskustapuolueella on silti ehkä parhaimmat ehdokaskandidaatit.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on ilmoittanut kiinnostuksensa ryhtyä ehdokkaaksi seuraaviin presidentinvaaleihin. Unohtaa ei voida myöskään kokenutta politiikan konkaria, ex-pääministeriä Esko Ahoa.

Mitä sanoo ikiehdokas Paavo Väyrynen? Hänen aikansa lienee ohi, samoin perussuomalaisten Laura Huhtasaaren.

Kokoomuksen itseoikeutettu ehdokas lienee Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori. Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon tie presidenttiyteen katkennee maahanmuuttokriittisyyteen.

On todettava, että monen aikaisemman presidenttimme tie valtakuntamme isäksi on kulkenut Suomen Pankin kautta. Mahdollisesti nytkin näyttää käyvän niin.

Edellä mainituista neljästä puolueesta löytynee se oikea. Jäljellä olevista muista puolueista ei löydy varteenotettavia ehdokkaita.

Käydään ensin kevään kuntavaalit ja katsotaan sen jälkeen, mikä on eri puolueiden marssijärjestys.

Erkki Santala

Pori