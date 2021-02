Kyllä iski! Alussa mielenkiinnolla seurasin piikitettävien ilmeitä; ei tuntunut pahalta. Vähitellen kuitenkin alkoi ärsyttää yhä enemmän. Siinä vaiheessa, kun rokotetta imetään ruiskuun, suljen tiukasti silmäni.

Luetun ja kuullun ymmärtäminen on Suomessa käsittääkseni melko yleistä. Pikkulapsille esitetään asiat myös kuvin: "Tässä on virtahepo, katsoppa nyt kuinka se on näin suuri ja vieressä pieni vesikirppu, pienen pieni." Virkkeissä on paljon oppia pikkuihmisille.

Jokainen ylimääräinen henkilö rokotustilassa lisää tartunnan riskiä turvaväleistä ja maskeista riippumatta. Työllisyyttä kuvaamisella kyllä lisätään, mutta tuskin kuitenkaan perustetaan "koronarokotuksen kameraseurantayksiköitä". Töitä kyllä riittäisi ja työllistettyjen määrä kasvaisi.

Näin kotioloissa teemme puolisoni kanssa yhteistyötä. Hänellä ärsytyskynnys on korkeampi, joten ilmoittaa vaimolle; "sulje silmäsi" ja "vaara ohi".

Joitakin päiviä sitten iltauutisissa puolentoista minuutin aikana hälytyksiä tuli kahdeksan. Jäi varmasti oikeita uutisia "näkemättä".

Erityisen huolestunut olen niiden puolesta, joilla on todellinen piikkikammo. Lähisuvussani on yksi heistä, verikokeen ottoon tarvitaan kaksi hoitajaa pitämään potilas paikoillaan. Heillekin soisin edes joskus rauhallisia uutis- ja tiedotushetkiä.

Tulevaisuus pelottaa, koska rokotuksesta kieltäytyminen on kanssaihmisiä kohtaan väärin, mutta painajaisunessa hyökkäävä mammuttipiikki pelottaa!

Toivotan lukijoille hyvää kevään alkua ja pelosta vapaita uutishetkiä!

Eeva Auvinen

Naantalin Merimasku