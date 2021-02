Turun Sanomissa 30.1. oli pikaraitiotien rakentamista vastustava mielipidekirjoitus Turun nykyään suurimman puolueen, kokoomuksen, ryhmäpuheenjohtajalta Olli Mannilta.

Kiinnostavaa tämä on ensinnäkin siksi, että vain paria viikkoa aiemmin samaisen ryhmän edustaja, kaupunginhallituksen Sini Ruohonen, kannatti raitiotien rakentamista Turun Sanomien paneelissa. Enemmistö kokoomuksen ryhmästä, mukaan lukien Manni itse, äänesti myös raitiotien jatkosuunnittelun puolesta valtuustossa huhtikuussa 2020.

Kokoomuksessa on siis monia, lähinnä nuorempia valtuutettuja, jotka kannattavat ratikkaa vahvasti. Heidän ryhmäpuheenjohtajansa kuitenkin tuli ulos tällaisella kannalla.

Osin Manni perusteli ryhmänsä enemmistöstä poikkeavaa näkemystä sillä, että toriparkin rakentamisen myllertämän keskustan pitää saada toipua rakentamisen aiheuttamista haitoista. Tämä on irvokas perustelu, kun ottaa huomioon, että Manni itse ajoi voimakkaasti toriparkkia. Eikö joukkoliikenne ole kärsinyt jo tarpeeksi autoilun helpottamisesta?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Toisaalta hän vetoaa siihen, että tilanne on muuttunut koronan myötä. Se pitää monelta osin paikkansa, mutta koronaepidemian käyttäminen perusteena investointien ja kehityksen jäädyttämiseen taas on oppikirjaesimerkki ajankohtaisen kriisin hyödyntämisestä itselleen epämieluisia hankkeita vastaan. Haluaako Manni palata ajassa taaksepäin ja lakata kehittämästä kaupunkia?

Ilmeisesti kyllä. Tekstissään Manni haikailee parinkymmenen vuoden takaiseen aikaan, jossa kokoomus ja Sdp sopivat asioista keskenään. Hänen mukaansa tuolloin hoidettiin joukkoliikenneasiat kuntoon ja "liikenteen päästötkin saatiin kuriin".

Valitettavasti tämäkään ei aivan pidä paikkansa. Päästöt saattoivat laskea hetkellisesti, kun joukkoliikenteen palvelutaso kasvoi, mutta sen jälkeen Turun seutu on kasvanut merkittävästi – ja niin myös yksityisautoilu. Tällä hetkellä liikenteen päästöt kasvavat jatkuvasti. Kuten Mannikin näyttää tietävän, Turun tavoitteet ovat kuitenkin aivan toisen suuntaiset.

Manni on jäljillä huolehtiessaan ilmastotavoitteiden toteutumisesta. Ja huolissaan pitää ollakin, jos Mannin näkemyksillä mennään. Se, että vain vaihdetaan busseja sähköbusseihin, ei tee kaupunkirakenteelle ja liikkumistottumuksille juuri mitään. Myöskään autojen vaihtaminen vähäpäästöisempiin ei ratkaise ongelmia yksinään, eikä läheskään riittävän nopeasti.

Vaikka jokainen tulevaisuuden turkulainen ajaisi sähköautoa, kapasiteettiongelmaa se ei ratkaise: tilaa ei tule keskustaan lisää.

Mannin mukaan "liikkumistapojen muutosten pitää perustua ihmisten vapaaehtoisuuteen". Tässä hän taitaa ihan turhaan vähätellä itseään ja muita politiikkaa tekeviä. Juuri liikkumistapojen suosituimmuuteen ja käyttämiseen näet vaikutetaan kuntapolitiikassa. Jos joukkoliikenne on houkuttelevaa ja sujuvaa eikä kaupunki enää maksa autoilijalle parkkipaikkaa kaupan edestä moneksi tunniksi, on todennäköisempää, että kulkumuodoksi valitaan jokin muu kuin oma henkilöauto.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Manni muistuttaa myös, että "kaupunki on myös tehnyt periaatepäätöksen uusista bussien runkolinjoista, mutta aikataulua on jouduttu hankalista olosuhteista johtuen siirtämään". Runkolinjat piti alunperin saada valmiiksi jo yli kymmenen vuotta sitten. Ilmeisesti Mannin mukaan koko ajan on hankalaa tehdä parannuksia joukkoliikenteeseen tai huono hetki tehdä investointeja tulevaan ensinkään. Juuri siksi tällä politiikalla mikään ei muutu.

Kannattaa panna merkille, että kokoomus on tässäkin asiassa vahvasti jakaantunut: Vanha kaarti jarruttaa kehitystä ja rummuttaa yksityisautoilun puolesta haikaillen 1980-luvun menoa Turun keskustaan.

Jarruttamisen sijaan joukkoliikenteen vetovoimaa on vahvistettava. Pikaratikka vetää puoleensa uusia joukkoliikenteen käyttäjiä, ei vain korvaa vanhoja. Turun kasvaessa myös keskeinen reitti Varissuolta keskustaan ja satamaan saadaan ratikan avulla riittämään suuremmallekin käyttäjämäärälle.

Jos nyt ei panosteta joukkoliikenteeseen, niin 20 vuoden päästä meillä on bussilinjat täynnä ja keskustassa enemmän yksityisautoja kuin nykyisellään. Tulevaisuuden turkulaiset pitävät taatusti naurettavana, että ilmastotavoitteita asetettiin, mutta niiden eteen ei lopulta tehty mitään.

Kannattaa muistaa kevään vaaleissa, että ääni menee ensisijaisesti puolueelle. Ratikkaa kannattavaa nuorta kokoomuslaista äänestämällä voi saada valtuustoon ratikkaa vastustavan vanhan kaartin edustajan. Kaksilla raiteilla ajelu voi toimia joihinkin äänestäjiin, mutta tuskin kaikkiin.

vihreiden Turun kaupunginvaltuutetut

Riina Lumme ja Konsta Weber