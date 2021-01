Parikymmentä vuotta sitten käytiin laajaa poliittista keskustelua joukkoliikenteen kehittämisestä. Kustannukset olivat jatkuvasti kasvaneet ja kaluston kunto ja palvelutaso huolettivat.

Pitkän väännön jälkeen kokoomus ja Sdp löysivät kompromissin, jonka pohjalta joukkoliikenne avattiin kilpailulle ja 15 % jätettiin kaupungin omistaman yhtiön hoidettavaksi. Kauaskantoisen päätöksen seurauksena kustannukset laskivat, bussien taso parani ja liikenteen päästötkin saatiin kuriin.

Muutaman vuoden kuluttua solmittiin liikennesopimus Turun ja naapurikuntien välillä ja syntyi Föli, joka on saanut paljon kiitosta palvelutasosta ja uuden teknologian käyttöön ottamisesta.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Turun väkiluku on kasvanut lähes prosentin vuosivauhtia. Tämä merkitsee vahvaa tarvetta asunto- ja palvelurakentamiselle ja vaatii työtä liikenteen sujuvuuden ylläpitämiseksi.

Lisäksi Turku on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta tiukalla aikataululla, joka pitää muistaa päätöksiä tehtäessä. Sähköbussien hankinta oli tärkeä avaus ja niiden osuus tulee jatkuvasti kasvamaan.

Joukkoliikenteen ja kevyen liikkumisen käyttäjämäärien lisääminen on kaupungin strateginen tavoite. Sitä varten parannetaan pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä kymmenillä miljoonilla euroilla. Kaupunki on myös tehnyt periaatepäätöksen uusista bussien runkolinjoista, mutta aikataulua on jouduttu hankalista olosuhteista johtuen siirtämään.

Pitää kuitenkin muistaa, että liikkumistapojen muutosten pitää perustua ihmisten vapaaehtoisuuteen. Henkilöauton käytölle on siihen useimmilla perustellut syyt, eikä heidän liikkumisensa hankaloittaminen ole järkevää. Jos rajoitukset aiheuttavat ruuhkia tai saavat ihmiset ajamaan pitkiä kiertoreittejä, ympäristöongelmat vain kasvavat. Panostus vähäpäästöisiin tai päästöttömiin ajoneuvoihin on sen sijaan hyvää politiikkaa.

Tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa on liikenteellä tärkeä osuus. Isot joukkoliikennepanostukset ja kävelypainotteisen keskustan kehittäminen mietityttävät päättäjiä ja äänestäjiä.

Merkittäväksi vaihtoehdoksi on nostettu pikaraitiotie, jolla on kiistattomia hyviä puolia, mutta esimerkiksi pysäkkien etäisyyksien osalta myös heikennyksiä asiakkaille.

Valtuuston enemmistö hyväksyi raitiotien ensimmäisen vaiheen jatkosuunnittelun ja edellytti, että väylää voidaan tarvittaessa hoitaa myös busseilla. Kokoomuksen valtuustoryhmä hyväksyi suunnittelun määrärahat, mutta asetti lopulliselle investointipäätökselle tiukat reunaehdot.

Mielestäni olosuhteet ovat muuttuneet siihen suuntaan, ettei edellytyksiä ainakaan ensi valtuustokaudella raitiotieinvestoinnille ole, vaikka raitsikasta kuinka pitäisi.

Turulla on valtavat investointitarpeet. Tarvitaan uutta infrastruktuuria ja vanhan korjausta. Koulu- sekä päiväkotitilanne on haastava ja monet liikuntatilat ovat käyttöikänsä päässä. Lisäksi olemme rakentamassa konserttitaloa ja kaupunginhallinnolle uusia tiloja.

Raitiotien ensimmäiseen vaiheeseen tarvittaneen kaupungin rahaa noin 250 miljoonaa euroa ja sekin edellyttää 30 % valtion osuutta ja jos reitistöä jatkettaisiin, niin summa olisi ainakin kolminkertainen. Tilannetta ei muuta se, että hanke toteutettaisiin erillisen yhtiön kautta ellei siihen saataisi myös ulkopuolista rahaa, enkä siihen usko.

On esitetty, että kaupunki saisi huomattavasti arvonousua radan lähellä olevista tonteista. Hieman epäilen tätä, mutta se olisi helppo selvittää pyytämällä tarjousta parista Itäharjun tontista siten, että tarjous sisältäisi hinnan raitiotien kanssa tai ilman.

Jos kaikki suunnitellut investoinnit toteutetaan mukaan luettuna raitiotien ensimmäinen vaihe, niin kaupungin velka saattaisi kasvaa miljardilla eurolla ja se on liikaa. Lisähaasteen velkaantumiselle tuo vielä mahdollinen sote-uudistus.

Toinen ongelma on koronaviruksen aiheuttama tilanne. Joukkoliikenteellä oli vaikeaa jo ennen virusta, kun torin ympäristön rakentaminen vaikeutti liikkumista ja vähensi bussien käyttäjiä. Virus pudotti matkustajamääriä sitten aivan dramaattisesti.

Toivottavasti rokotteen kautta vähitellen päästään normaalielämään, mutta ihmisten käyttäytymiseen saattaa tulla pysyviä muutoksia kuten etätyön lisääntyminen ja sairastumisen yleinen pelko. Emme vähään aikaan voi tietää minkälaisia pitempiaikaisia vaikutuksia joukkoliikenteen käyttöön syntyy.

Tällä hetkellä kaupunki käyttää noin 20 miljoonaa euroa verovaroja joukkoliikenteen tukemiseen ja suunnittelukaudella on varauduttu 10 % kasvuun. Vero-osuutta ei voida olennaisesti kasvattaa. Onneksi valtio tuli viime vuonna hätiin ja korvasi pääosin koron aiheuttamat menetykset, mutta piikki tuskin on pitkään auki.

Viimeisenä mutta ei vähäisempänä on huoli keskikaupungin yritysten tilanteesta. Toriparkin ja torin ympäristön rakentaminen on aiheuttanut melkoista haittaa liiketoiminnalle. Kestää vielä ensi vuoden kevääseen, ennen kuin kaiken pitäisi olla kunnossa.

On kohtuutonta, jos jo parin vuoden päästä alettaisiin sulkemaan ja repimään katuja auki raitiotien takia.

Olli A. Manni

Kokoomuksen Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja