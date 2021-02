Ari Kallio: Yhdysvalloissa kiehuu

Yhdysvallat on vaalituloksen selvittyä kiehumistilassa. Maassa on paljon äärioikeistolaisia ja valkoista ylivaltaa kannattavia ryhmittymiä, jotka suunnittelevat jopa aseellista kapinaa. Valtaosa kongressitalolle tulijoista oli kuitenkin aivan tavallisia epätoivoisia markkinoiden armoille jätettyjä ihmisiä, oli karnevaaliasujakin ja selfie-kuvia otettiin.

Evästyspuheessaan kongressitalolle menijöille Trump sanoi: "Näyttäkää voimaa… taistelkaa… vaatikaa, että kongressi laskee mukaan vain ne valitsijamiehet, jotka on määrätty laillisesti.… saatte rauhallisesti äänenne kuuluviin.” Hän ei kehottanut väkivaltaan ja rauhoitteli väkeään vielä kongressitalollakin, käski mennä kotiin. Lisäksi hän julisti 11.1. Washingtoniin hätätilan presidentin virkaanastujaisten turvaamiseksi.

Trumpin some-tilit suljettiin mellakan jälkeen. Outoa tässä on, että esimerkiksi terrorijärjestö Taliban saa pitää oman Twitter-tilinsä!

Osallistujien valtaosan kannalta kongressitalon valtaus oli "vain" väkivaltaiseksi levinnyt mielenosoitus. Kuolleita viisi. Yksi mielenosoittaja ammuttiin. Yksi poliisi kuoli käsikähmässä mielenosoittajien kanssa. Kolme kuoli sairauskohtaukseen. Loukkaantuneita muutamia kymmeniä, joista yksi vakavasti.

On ihme, ettei mitään vielä vakavampaa sattunut, olivathan turvajärjestelyt täysin riittämättömiä.

Perustuslain vapaa aseenkanto-oikeus ja asekauppojen runsaat valikoimat sarjatuliaseineen myös houkuttelevat ääriaineksia kaikkeen luvattomaan.

Tämä kaikki ja Trumpin erottamisyritys ja virkarikossyyte osoittavat, että Yhdysvallat on pahasti jakautunut maa. Viha syntyy siitä, ettei puolin ja toisin haluta kuunnella vastapuolta, ei edes yritetä ymmärtää. Joten on vaikeaa tehdä kompromisseja, mikä on demokratian perusehto. Tämä on ajanut Yhdysvallat vakavaan kriisiin.

Esimerkiksi tästä sopii Trumpin pitämä valtakunnan tila -puhe 5.2.2020: Kun hän tuli lavalle, edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi tarjosi kättä, mutta Trump ei kätellyt ja saatuaan tältä puheen kopion Pelosi repi sen yleisön nähden palasiksi.

Kongressitalon tapahtumat lisäsivät entisestään vihaa, jota tuleva presidentti Biden purki puheessaan 8.1. sanoin: "Trump on häpeäksi maalleen".

Tässä kaikessa on hyvä muistaa, miten kävi presidentti George W. Bushille (2001–2009), joka aloitti 2003 sodan Irakia vastaan valheellisin perustein ilmoittaen, että siellä on joukkotuhoaseita.

Trump teki ison virheen lähettäessään kannattajansa kongressitalolle tuntien sen riskit, mutta seuraukset virkarikossyyte- ja erottamisuhkineen ovat kohtuuttomia verrattuna Bushin aloittamaan Irakin sotaan, jossa kuoli seurauksineen puoli miljoonaa ihmistä. Siitäkin nousi hirveä metakka, mutta sen jälkeen hän pääsi vielä presidentiksi toiselle kaudelle!

Kirjoittaja on turkulainen valtiotieteen maisteri.