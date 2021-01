Koronatilanne koettelee tavalla tai toisella lähes kaikkia. Erityisen syvät jäljet se jättää lapsiin ja nuoriin.

Vuoden 2020 keväällä lapset ja nuoret olivat viikkoja etäopetuksessa ja varhaiskasvatusikäiset lapset olivat pääsääntöisesti kotihoidossa. Syksyllä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten toimintaa värittivät turvavälit, käsienpesu ja oman ryhmän kanssa toimiminen. Loppusyksystä tiukennettiin jälleen rajoituksia, kun harrastustoimintaa suljettiin.

Toisen asteen opiskelijat ovat opiskelleet monella alueella etänä lähes koko lukuvuoden ajan. Neuvola- ja kouluterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet.

On ymmärrettävää, että epidemiologinen tilanne ja terveysturvallisuus määrittävät eri toimenpiteiden kiireellisyyttä ja järjestystä. Lapsen etua ja sen ensisijaisuutta ei kuitenkaan pidä sivuuttaa päätöksiä tehtäessä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kuulemme vanhemmilta nuorista, jotka elävät jaksamisensa äärirajoilla, kun oppiminen etänä haastaa eikä kavereita voi tavata. Kuulemme lapsista, jotka ikävöivät tärkeän harrastuksen ja tutun kaveriporukan pariin.

Näemme perheitä, joissa tilanteet kärjistyvät ja lapsi voi pahoin. Huomaamme, että lasten ja nuorten usko tulevaan alkaa hiipua.

Lasten ja nuorten tilanne ja suoranainen hätä tuntuu jäävän julkisuudessa ja viranomaisviestinnässä huomiotta. Erityisesti nuoret tuntuvat olevan ”heittopussi”, joiden puolesta voidaan päättää melkein mitä vaan.

Ei ole ihme, jos nuoret itsekin kokevat joutuvansa maksamaan tästä pandemiasta liian suuren hinnan verrattuna aikuisiin.

Viimeistään nyt olisi syytä viedä eteenpäin toimenpiteitä, joilla tuetaan lapsia ja nuoria, vahvistetaan tulevaisuususkoa ja osoitetaan, että nuorten hyvinvointi ja tulevaisuus on yhteiskunnalle tärkeä asia. Ja viimeistään nyt aikuisten on näytettävä esimerkkiä ja toimittava vastuullisesti.

Lapset ja nuoret täytyy ottaa myös koronaviestinnän kohteeksi. Lasten ja nuorten on saatava tietoa tilanteesta, suosituksista ja rajoituksista sekä vastauksia heitä mietityttäviin kysymyksiin heille suunnatussa muodossa.

Me aikuiset emme voi ajatella lasten puolesta. Me emme voi tehdä päätöksiä heidän asioistaan kuulematta heitä ja arvioimatta heidän etuaan. Meidän täytyy näyttää lapsille ja nuorille, että he ovat meille tärkeitä.

Micaela Romantschuk

verksamhetsledare

Förbundet Hem och Skola i Finland

Ulla Siimes

toiminnanjohtaja

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomen Vanhempainliitto