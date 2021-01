Kulunut vuosi 2020 on merkinnyt suurta muutosta kansalaisten sosiaaliseen elämään ja arkeen. Monet lapsiperheet ovat olleet erityisen tiukoilla.

Perheen huoltajien työttömyys tai lomautusjaksot ovat heikentäneet toimeentuloa, kouluissa tai päiväkodeissa on ollut asuinalueittain korona-altistumisia ja tämä on puolestaan aiheuttanut huolta ja epävarmuutta elämään. Isovanhemmat ja muut läheiset eivät ole voineet auttaa entisellä tavalla.

Digitaalista tukea tai neuvoja on kyllä saatavilla, mutta se ei riitä tilanteessa, jossa tarvitaan konkreettista apua, hoivaa ja tukea.

Sosiaali- ja terveysministeriön vasta julkistetun raportin mukaan eri-ikäiset kansalaiset eivät kohtaa koronakriisin seurauksia tasapuolisesti.

Mitä pidempään erilaiset rajoitukset ovat voimassa ja mitä pidemmälle meneviä ne ovat, sitä suurempia niiden vaikutukset ovat lasten, nuorten ja perheiden elämään. Haitalliset vaikutukset näyttävät kasaantuvan ja kumuloituvan lapsille ja perheille, joilla on jo haasteita ennestään. Kriisi on lisännyt lasten ja nuorten turvattomuutta, epävarmuutta ja ahdistusta sekä huolta omasta arjesta ja tulevaisuudesta.

Turussa on useita lapsiperheille suunnattuja hyvinvointitoimen ja myös järjestöjen ylläpitämiä perhepalveluja. Ne mahdollistavat monenlaisen tuen ja avun lapsiperheille. Kaupungin omat palvelut keskittyvät esimerkiksi neuvolapalveluihin, perhetyöhön ja muuhun ammattilaisten antamaan apuun ja neuvontaan.

Seurakunnat ja järjestöt tarjoavat puolestaan matalan kynnyksen perhekahviloita, yhdessäoloa, vertaistukea, tukihenkilötoimintaa ja monenlaista vapaaehtoistyötä.

Koronan vuoksi monet matalan kynnyksen palvelut ovat kuitenkin siirtyneet virtuaalimaailmaan, perhepalvelujen toiminta on ollut rajoitettua tai ne ovat joutuneet sulkemaan ovensa kokonaan.

Lapsiperheille suunnatut julkiset ja lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat korkeatasoisten ja kustannustehokkaiden hyvinvointipalveluiden kivijalka. Kivijalka tarvitsee tuekseen kolmannen sektorin toimijoiden tuottamia palveluita.

Perheiden kanssa työskentelevien toimijoiden välistä yhteistyötä tulee lisätä ja kiinteyttää. Kaupungin viranomaisten ja luottamushenkilöiden tulee olla entistä kiinteämmässä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Erityisesti alueellisten perhekeskusten merkitystä tulee korostaa ja niiden toimintaa tulee vahvistaa.

Perhekeskustoimintamalli sovittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan yhteen kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.

Perhekeskus verkostoi nyt erillään olevat palvelut siten, että jokainen lapsi ja perhe saavat tarvitsemansa tuen ja avun aikaisempaa nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin.

Perhekeskus ei välttämättä tarkoita yhtä tiettyä keskusta, taloa tai virastoa.

Pikemminkin se on eri auttajista koostuva joustava verkosto, joka toimii kunkin perheen tarpeiden mukaisesti hyvin yhteen.

Tällä hetkellä ongelmana onkin se, että perheiden palvelut ovat hajallaan eri puolilla kaupunkia ja maakuntaa ja auttajatahot toimivat toisistaan irrallaan.

Tehostetulla ja suunnitelmallisella varhaisella tuella ja hoidolla pystytään vähentämään lastensuojelun ja psykiatristen palvelujen tarvetta ja saamaan kustannuksia hallintaan.

Pitkäjänteisestä perhekeskuskehittämisestä tehdyn taloudellisen arviointitutkimuksen mukaan taloudellisten voimavarojen suuntaaminen ehkäiseviin palveluihin ja asiakaslähtöisiin palveluprosesseihin kannattaa. Kohtuullisen pienellä rahallisella panostuksella voidaan parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja tuottaa pidemmällä aikavälillä säästöjä terveys- ja sosiaalipalvelujen kokonaiskustannuksissa.

Perhekeskusten kehittämisessä on Turussa ja Turun seudulla päästy hyvään alkuun, mutta työ on vielä kesken. Kattavan verkoston ja hyvin toimivan perhekeskuksen rakentamisessa on kyse suuresta toiminnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta niin johtamisessa kuin ammattilaisten toimintatavoissa.

Muutoksen tekeminen kestää vuosia, mutta se kannattaa niin lapsiperheiden ja ammattilaisten kuin taloudenpidon näkökulmasta.

Perhekeskusten kehittämistä on vauhditettava. Perhekeskukset auttavat lapsiperheitä pääsemään korona-arjesta normaaliin arkeen.

Outi Kivinen

VTM, sosiaalialan amk-opettaja (eläkkeellä)

Kristiina Hellstén

filosofian tohtori, kaupunginvaltuutettu (sd)