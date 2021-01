Joulukuun kokouksessa Turun sosiaali- ja terveyslautakunta on linjannut, että lapsen vammaistukea ei enää makseta sijaislapsesta kulukorvauksen lisäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki perii Kelan myöntämän vammaistuen itselleen antamatta sitä lapsen käyttöön.

Huostaanotettujen lasten osalta kaupungin ainakin pitäisi säästää vammaistuki kerryttämään lapsen itsenäistymisvaroja tai käyttää tuki todistettavasti lapsen vammaisuuden hoitoon. Toimitaanko näin, sitä emme tiedä.

Harmaalle alueelle jäävät varmasti ainakin ne lapset, jotka Turun sosiaalitoimi on huostaanoton sijaan sijoittanut läheisverkostona. Kyseessä on siis usein lapsi, jonka vanhemmat eivät kykene huolehtimaan lapsesta ja hänet on sijoitettu sukulaisille.

Lapselle ei ole tehty huostaanottoa, minkä vuoksi kaupunki ei ole velvollinen kerrytämään lapselle itsenäistymisvaroja.

Turku voisi Salon tai Tampereen tavoin maksaa korotettua hoitopalkkiota automaattisesti lapselle, joka on oikeutettu vammaistukeen, jolloin lapseen kohdistuva tuki tulisi tosiasiallisesti lapsen hyväksi. Näin ei kuitenkaan ole.

Käytännössä mummolassa asuva vammainen lapsi ei ole Turun päättäjien silmissä ansainnut samaa kohtelua ja tukea kuin sijaisperheessä asuva. Sukulaisille sijoitettu lapsi ei saa vammaistukea käyttöönsä kuukausittaisiin menoihin, mutta se ei myöskään kerry hänelle säästöksi.

Näkisimme, ettei Turun kaupungilla ole oikeutta periä lapselle tarkoitettua vammaistukea antamatta sitä millään tavalla lapsen käyttöön.

sijaislastensa puolesta,

Minna Aittala

Mia Liljeström

Kaisa Savinainen