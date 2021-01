Hallituksen tulisi pikaisesti ryhtyä toimenpiteisiin kuntavaalien siirtämiseksi syksyyn.

Koronapandemia jatkuu. Maahan on rantautunut aikaisempaa tarttuvampi virusmuunnos. Vuoden alussa käynnistynyt rokotustyö jatkunee syksyyn asti. Ennen kuntavaalipäivää 18.4. tuskin saadaan koko maassa rokotettua edes kaikkia riskiryhmiin kuuluvia.

Meitä kansalaisia on viime kuukausina kehotettu äärimmäiseen varovaisuuteen, maskien käyttöön, turvaväleihin ja välttämään kokoontumista isommissa ryhmissä.

Kuntavaaleissa näitä kaikkia turvaohjeita tuskin on mahdollista noudattaa. Turvavälejä on äänestyspaikkojen jonoissa vaikea pitää. Paikalla on pitkin päivää paljon ihmisiä.

Kolme miljoonaa ihmistä eri puolilla maata osallistuu äänestämisen joukkokokoontumisiin ennakkoäänestyspaikoilla ja vaalihuoneistoissa. Maskien on oltava pois kasvoilta ainakin henkilöllisyyden todistamisen ajan. Tuloksena saattaa olla koronalinkoja maan eri puolilla.

Tunnen monia ikäisiäni, jotka sanovat aina äänestäneensä jo 50 vuoden ajan mutta jättävänsä vaalit nyt väliin, koska viranomaisten suosittelemia koronaohjeita ei äänestyspaikoilla ole mahdollista noudattaa.

Jos kuntavaalit järjestetään huhtikuussa, se saattaa selvästi lisätä koronan leviämistä väestöön. Lisäksi vanhempien ikäluokkien pelko vaalipaikoille lähtemistä kohtaan voi johtaa siihen, että kuntavaalien äänestysaktiivisuus, joka muutenkin on viime vuosikymmeninä ollut harmillisen alhaisella tasolla, jää poikkeuksellisen pieneksi erityisesti varttuneen väen jäädessä vaalipäivänä kotiin.

Syksyyn mennessä ilmeisesti suurin osa väestöstä on saanut koronarokotuksen.

Hallitus, on aika tehdä päätös kuntavaalien siirtämisestä syksyyn.

Heikki Paloheimo

valtio-opin emeritusprofessori

Turku