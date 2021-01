Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi uudenvuodenpuheessaan, että meillä käydään aiheellisesti keskustelua ja väitelläänkin kaikkien täällä asuvien vapauksien ja oikeuksien laajuudesta. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet toiseen vaakakuppiin asettuvat vastuu ja velvollisuudet.

Nykyisin korostetaan voimakkaasti yksilönvapauksia. Pitäisi saada tehdä, mitä mieli tekee muista välittämättä. Tämä voi kuitenkin merkitä vastuun, velvollisuuksien laiminlyöntiä.

Hyvän esimerkin tarjoaa koronaepidemia. Maahantulopisteissä tarjotaan yleensä testausmahdollisuuksia ja suositellaan vapaaehtoista karanteenia. Lehtitietojen mukaan osa matkustajista menee testauspisteen ohi, ja voi arvailla, miten karanteeniin suhtaudutaan, kun maahan tullaan töihin.

Oma etu ajaa helposti vastuun ohi. Jostakin tartuttajia tulee edelleen esimerkiksi Turkuunkin – sen osoittavat huippukorkeat tartuntaluvut.

Vaikka Suomi on menestynyt koronan torjunnassa Ruotsia ja montaa muuta maata paremmin, meillä ei olisi varaa löysäilyyn, varsinkaan nyt kun uusia variaatioita viruksesta ilmestyy huolestuttavaa vauhtia.

Onkin syytä kysyä myös viranomaisten vastuun perään. Viranomaisilla on vastuu kansalaisten hyvinvoinnista. Se ei tarkoita vain taloudellista hyvinvointia eli yritysten toimintaedellytyksistä huolehtimista. Ne ovat tietenkin tärkeitä, mutta on huolella harkittava tasapainoa talouden ja kansanterveyden välillä.

Yritykset tarvitsevat ulkomaalaisiakin työntekijöitä, mutta näiden maahanpääsystä huolehdittaessa on vastuutonta saattaa kansalaisia kohtuuttomaan sairastumisen vaaraan.

Vastuuttomuutta merkitsee juuri se, että viranomaiset luottavat – tai ovat luottavinaan – matkustajien vastuuntuntoon.

Katse kääntyy nyt maan hallitukseen. Miksi testauspakosta ja karanteenipakosta ei vain pystytä päättämään? Ulkomailla on pakkoa käytetty monessa aivan yhtä demokraattisessa valtiossa kuin Suomi.

Hallitus on tosin kaavaillut uusia rajoituksia, mutta suurelta osin ne ovat vielä suunnitelmia, jotka toteutetaan, jos tilanne pahenee.

Vain maahantulon osalta on voimaan tulossa määräajaksi uusia tiukennuksia. Ulkomaisten työtekijöiden on osoitettava työnantajan todistuksella, että heidän työnsä on huoltovarmuuden kannalta kriittistä. Sukulaisuuden perusteella maahan tulon osalta kriteerejä on tiukennettu.

Koronarajoitukset perustuvat kuitenkin edelleen liian yksipuolisesti suosituksiin ja siis vapaaehtoisuuteen. Vasta äärimmäisessä tapauksessa maassamme saatetaan joutua rajoittamaan ulkona liikkumista.

Kuten todettu, vapaaehtoisuus ei valitettavasti toimi riittävän tehokkaasti. Juuri siksi olisi esimerkiksi maahantulon osalta päätettävä testauksen ja karanteenin pakollisuudesta.

Määrätietoinen koronan torjunta muun muassa testaus- ja karanteenipakkoa soveltamalla olisi viranomaisilta juuri sitä vastuun kantoa, johon tasavallan presidenttikin puheessaan viittasi. Nyt ei ole aika epäröidä ja vain seurata tilanteen kehittymistä.

Pekka Pihlanto