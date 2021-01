Turun Sanomissa 19.1. nimimerkki "Tottumus on toinen luonto" kirjoitti "Yhden yksinasuvan koronakokemuksia" -mielipidekirjoituksen. Kirjoitus oli oiva kuvaus siitä, miten korona-aika vaikuttaa aktiiviseen ja monessa toiminnassa mukana olevaan eläkeikäiseen. Kuvaus siitä, miten koronan mukanaan tuomat arjen muutokset romuttavat tai muuttavat hyväksi ja toimivaksi rakennetun arjen.

Kiitos kirjoittajalle omakohtaisen kokemuksen jakamisesta. Yön pitkät tunnit, joissa epävarmuus ja näköalattomuus sekoittuvat epämääräisiin syyllisyyden tuntoihin niin ikiomasta elämästä kuin koko sukupolvesta voivat olla raastavia. Senioripysäkillä kohtaamme ja keskustelemme saman kokeneiden kanssa.

Ihmisen on hyvä tietää, että yön pitkinä tunteina samankaltaisten ajatusten ja tunteiden kanssa painiskelee moni muukin, vaikka siinä tilanteessa se ei kovin paljon toisikaan lohdutusta. Kun yksinäisyydestä tulee se, jonka kanssa viettää arjen ja yön tunnit, päivästä ja viikosta toiseen, niin hyvinvointi on koetuksella.

Kirjoittaja toi hyvin esiin, miten korona-arjessakin voi etsiä ja kokeilla uutta ja sitä kautta löytää elämään sisältöä, joka tuo iloa ja hyvää mieltä, vaikka kaikkea rajoitusten ja suositusten myötä menetettyä ja muuttunutta ne eivät täysin korvaisikaan.

Yksi vaihtoehto, jota elämään uutta sisältöä kaipaava voi tehdä, on lähteä kokeilemaan etätoimintaa. Sitä kautta voi saada elämään mielekkyyttä, uutta sisältöä sekä oivan mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin sekä viettää aikaa toisten kanssa.

Uudet onnistumisen kokemukset vahvistavat myös itsetuntoa ja -luottamusta.

Monissa järjestöissä ja julkisen puolen toimijoilla on tarjolla monimuotoista etätoimintaa. Yhteys johonkin tahoon voi poikia mahdollisuuksia, joita etukäteen ei osannut edes aavistella.

Etätoimintaa tarjoavat tahot pystyvät joko itse auttamaan tai ohjaamaan tahoihin, joissa on mahdollisuus saada yksilöllistä opastusta digilaitteiden käyttöön.

Senioripysäkin alkuvuoden etätoimintaan on helppo tulla mukaan. Tarjolla on teemallisia Hyvän mielen etäkeskustelutuokioita ja etäkeskusteluryhmätoimintaa. Vaikeissa elämänmuutostilanteissa oleville on tukihenkilötoimintaa, jota korona-ajassa voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin. Korona-ajan yksinäisyyteen ja elämän kapeutumiseen on mahdollisuus saada keskusteluapua puhelimitse sekä myös etä- ja lähitapaamisin.

Viime vuoden kevään ja syksyn etätoiminnassamme olleet ovat kertoneet, että etänä tapahtuva toiminta on tuntunut yllättävän luontevalta ja toimivalta. Muiden keskustelijoiden näkeminen on luonut läheisyyttä verrattuna tavallisiin puhelinkeskusteluihin. Monet ovat kokeneet etäkeskusteluhetket mieluisiksi, kun on saanut vaihtaa ajatuksia muiden kanssa.

Parhaimmillaan etätoiminta vähentää yksinäisyyden kokemusta, lisää hyvinvointia, mahdollistaa uusien merkityksellisten ihmissuhteiden syntymisen ja antaa toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen.

Katja Tujunen

vastaava koordinaattori

Marika Siika

sosiaaliohjaaja, laillistettu sosionomi

Päivi Rouvali

laillistettu sosionomi

Senioripysäkki, Tukenasi.fi - Turun Kaupunkilähetys ry