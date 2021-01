Monen hoitotyöntekijän mielessä vuosi 2020 käynnistyi suurin odotuksin, kun WHO julkisti vuoden sairaanhoitajien ja kätilöiden juhlavuodeksi.

Hoitotyön merkitys kyllä korostui juhlavuonna näkyvällä tavalla, mutta toisin kuin kukaan meistä toivoi. Covid-19-pandemia osoitti konkreettisesti, mikä merkitys toimivalla sosiaali- ja terveydenhuollolla on ja kuinka keskeisessä roolissa eri ammattinimikkeillä toimivat hoitotyöntekijät ovat muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rinnalla.

Kannammekin nyt huolta etulinjassa toimivien kollegojemme jaksamisesta tämän poikkeuksellisen työtaakan alla ja olemme huolissamme niistä vuoden mittaan lisääntyneistä uutisista, joissa kerrotaan hoitotyöntekijöiden alanvaihtohalukkuudesta.

Arvoisat päättäjät, meillä ei ole varaa menettää merkittävää joukkoa yhteiskuntamme kouluttamia ammattilaisia, jotka toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenä keskeisenä kivijalkana.

Juhlapuheita hoitotyön merkityksestä on pidetty ja huomionosoituksia on osoitettu muun muassa Finlandia-talon valaistuksella, mutta konkreettiset hoitotyötä ja hoitotyöntekijöitä tukevat toimet puuttuvat osittain edelleen.

Sen lisäksi julkisen keskustelun sävy murentaa hoitotyöntekijöiden kokemaa arvostusta työtään kohtaan. Yhtenä esimerkkinä on, että hoitotyön ammattilaisiin viitataan käsipareina ja unohdetaan, että kyse on koulutetuista ammattilaisista, joilla on vahvaa osaamista hoitavien käsiensä takana.

Hoitotyön arvostuksen osoittamisen ei tule olla vain juhlapuheita, vaan tarvitaan myös konkreettisia toimia.

Hoitotyötä ei tule unohtaa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä ja sitä koskevassa päätöksenteossa. Hoitotyöntekijöille tulee taata työolot ja resurssit, jotka mahdollistavat laadukkaan hoitotyön toteuttamisen.

Hoitotyölle tulee myös taata tasa-arvoiset tutkimus- ja kehittämistoiminnan resurssit muiden sote-kentän ammattialojen tavoin laadukkaan, tutkimusnäyttöön perustuvan hoitotyön kehittämiseksi.

Panostus hoitotyöhön ei ole vain hoitotyöntekijöitä varten, sillä hoitotyöntekijät tekevät työtä kansalaisten eli meidän kaikkien eteen.

Hoitotyön arvostuksen osoittamisen ei tule olla vain juhlapuheita, vaan tarvitaan myös konkreettisia toimia. Olisiko sen aika viimeistään nyt vuonna 2021?

Arja Holopainen

sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori

tutkimusjohtaja, Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus)

johtaja, WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus

Heidi Parisod

terveyden-/sairaanhoitaja,

terveystieteiden tohtori

tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus)

varajohtaja, WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus