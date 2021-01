Liedon kunnanhallitus totesi päätöksessään 23.11.2020 § 375 lomauttavansa koko kunnan henkilöstön vähintään kahden viikon ajaksi hakeakseen päätöksellä noin 0,7 miljoonan euron säästöjä.

Poliittisten päättäjien palkkioiden leikkaaminen tai edes väliaikainen jäädyttäminen ei ilmeisesti kuulu koskaan keinovalikoimaan. Asialla on ikävä heijastus työntekijöihin, joilta voidaan leikata useita satoja euroja, mutta muutaman kymmenen euron leikkaus tuntuu liian suurelta tehtävässä, jota tehdään kuntalaisten valitsemina kuntalaisten hyväksi.

Lomautuspäätöksestätehdyt oikaisuvaatimukset eivät johtaneet tulokseen ja näin Liedosta onkin tulossa ainoa henkilöstöään vuonna 2021 lomauttava kunta Turun ympäristössä.

Lomauttamista perusteltiin taloudellisilla perusteilla ja vuoden 2020 tilinpäätöksestä odotettiin lokakuussa pahasti alijäämäistä verotulojen sakatessa. Toisin kuitenkin kävi.

Kunnanjohtaja lähetti 7.1.2021 kirjeen, jossa todetaan verotulojen olleen vuonna 2020 täysin talousarvion mukaisia ja tilinpäätöksen olevan samaan aikaan yli kaksi miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vanhaa sananlaskua käyttääksemme, johan meille variksetkin nauravat, jos kahden miljoonan euron ylijäämäisellä tilinpäätöksellä lomautetaan kunnan palvelutuotannon henkilökuntaa vieläpä koronan tuomien haasteiden aikaan.

Korona-aikana pitää ylläpitää hyvää hygieniaa, etäisyyksiä, välttää kontakteja ja yksiköistä toisiin siirtymisiä.

Lainsäädännössä ollaan siirrytty takaisin ”normaaliaikaan”, joten lomautuksista on ilmoitettava kuukausi etukäteen ja lomautusten perumisesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen. Lomautusten yhteydessä voidaan sijaisia käyttää muualla kunnan toiminnoissa, mutta mikäli työntekijä ilmoittaa olevansa lomautusaikana käytettävissä, on tätä pyyntöä noudatettava ja lomautetulle tarjottava sijaisuutta samankaltaisissa tehtävissä ennen ulkopuolisen sijaisen palkkaamista.

Kun Lieto on jäämässä Turun seudulla ainoaksi kunnaksi, joka lomauttaa henkilöstöään, on Lieto myös ainoa kunta, joka näistä huonontaa palvelutuotantoaan. Tällä luodaan kuvaa lietolaisille veronmaksajille, ettei heidän käyttämillään palveluilla ole merkitystä, kun samanaikaisesti talouspäällikkö tuo esille suurina tulevaisuuden haasteina väestön ikääntymisen.

Lomautuksilla heikennetään Liedon mahdollisuuksia menestyä kilpailussa uusista asukkaista, erityisesti kunnan palveluista riippuvaisista lapsiperheistä.

Henkilökunnan näkemys on, että Liedon kunnan tulisi päinvastaisesti nyt panostaa näinä poikkeusaikoina kuntalaisiin ja kunnan työntekijöihin turvaamalla henkilökunnan ja palvelutuotannon riittävyys.

On väärin yrittää säästää henkilöstökuluista Keskuskoulun investoinnit. Myös nyt suunnitellut pidennetyt koulupäivät (8h/päivä) huonontavat Liedon itsestään markkinoimaa kuvaa lapsiystävällisenä kuntana ja vähentävät lapsiperheiden mahdollisuutta harrastamiseen.

On äärimmäisen ristiriitaista hakea pakkosäästöjä henkilöstökuluissa, kun taloudellinen tilanne näyttää Liedossa paremmalta kuin suurimmassa osassa naapurikuntia, jotka nekään eivät lomauta henkilöstöään.

Liedon kunnan talouden viimeisin ennuste näyttää ylijäämäiseltä ja lisäksi veroprosenttia on korotettu, mikä lisää tuloja entisestään.

Haluaako Liedon kunta todella luoda itsestään ulospäin kuvaa hallinnollisena organisaationa, jonka päätökset ovat ristiriidassa annetun tiedon kanssa?

Jos Liedon kunnanhallitus oikeasti ja aidosti haluaa ylläpitää hyvän palvelutuotannon sekä osoittaa arvostavansa työntekijöidensä tuottamaa laatua, se tekee ainoan viisaan päätöksen ja tekee uuden päätöksen, jossa peruu vuodelle 2021 päättämänsä lomautukset.

Jussi Tanhuanpää, pääluottamusmies (plm) JUKO ry; Jaana-Roos Willisi, plm Super; Satu Mäki, plm TEHY; Mikko Holmberg, plm JUKO ry TS; Mika Närvi, plm JYTY; Liedon JHL 557 hallitus