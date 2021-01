Hyvä metsänhoito esitettiin kovin yksipuolisessa valossa Liisa Näntön mielipidekirjoituksessa (TS 20.1.). Toisaalta kirjoitus nostaa esiin ne asiat, joista meidän täytyy yhteisesti päättää. Nuo kysymykset ovat: Olemmeko matkalla katastrofiin vai emme? Kuka päättää omaisuuden hoidosta Suomessa, omistaja vai joku muu? Haluammeko velkaantua ulkomaille vai emme?

Emme ole matkalla metsäkatastrofiin. Suomessa on viimeksi vuonna 2019 poistettu 30 eläinlajia uhanalaisten eläinten listalta. Tähän on vaikuttanut muun muassa Etelä-Suomessa metsien lahopuun määrän lisääntyminen noin 50 prosentilla viimeisten 30 vuoden aikana.

Suomen metsistä on suojeltu 13 prosenttia. Yli puolet Euroopan kokonaan metsänkäsittelyltä suojellusta pinta-alasta on Suomessa.

Kaikista metsien eläinlajeista uhanalaisia on 9 prosenttia, joka on elinympäristöistä vähäisin osuus eli suurin ongelma ei ole metsät. Suomen metsistä 85 prosenttia on yhdessä luontojärjestöjen kanssa laadittujen hyvän metsänhoidon FSC- tai PEFC-standardien mukaan hoidettua.

Sen sijaan voimme olla matkalla ilmastokatastrofiin. Onneksi puupohjaiset tuotteet korvaavat uusiutumattomia öljytuotteita, paljon luonnonvaroja vaativia kangastuotteita ja betonia, jonka tuottaminen aiheuttaa paljon päästöjä.

Kasvava metsä sitoo hiilidioksidia ja näin hidastaa ilmastonmuutosta. Sitoutunut hiilidioksidi jää puusta valmistettuihin tuotteisiin. Metsässä lahoava puu vapauttaa hiilidioksidia.

Suomessa kunnioitetaan omistusoikeutta. Kukaan ei vaadi, että luovutat asunnostasi puolet puutteenalaiselle ilman korvausta. Jostakin syystä metsänomistajalta vastaavaa voidaan kuitenkin vaatia.

Jo nyt vähintään 5 prosenttia omistajan metsästä on metsätalouden ulkopuolella, kun metsänomistaja noudattaa yhdessä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa tehtyä FSC-standardia. Ja tästä FSC-suojelusta ei saada mitään korvausta.

Pohjoisessa Suomessa joillakin alueilla metsänomistaja ei voi lainkaan hyödyntää metsäomaisuuttaan, koska ympäristöjärjestöjen painostuksesta johtuen metsäyhtiöt eivät osta näillä alueilla puuta. Näin jo valmiiksi vaativissa oloissa elävät Lapin peräkylien vanhukset eivät saa rahaa kotiensa remontointiin ynnä muuhun.

Oikea ratkaisu tietysti on ostaa alueet suojeluun, kuten Koneen säätiö juuri teki Oulun seudulla.

Jos haluat parantaa metsien suojelua Suomessa, niin on reilua panna siihen omia rahojasi esimerkiksi luonnonperintösäätiön kautta. Mutta reilua ei ole maksattaa sitä metsänomistajalla, joka on metsänsä ostanut ihan kuin kaupungista asuntonsa ostanutkin.

Suomi on vientivetoinen maa. Jos tuomme tavaraa enemmän kuin viemme, niin velkaannumme ulkomaille ja jossakin vaiheessa päädymme banaanivaltioksi.

Vuonna 2020 olemme tuoneet noin 3,2 miljardin euron edestä enemmän kuin vieneet. Siis velkaantuneet kansakuntana, ei pelkästään julkinen sektori. Jokainen rahaa käsittelevä oppii ennemmin tai myöhemmin, ettei tällainen ole mahdollista jatkuvasti.

Vaihtotasetta voidaan tasapainottaa esimerkiksi säätämällä laki, jonka mukaan uuden kännykän voi ostaa vain joka kolmas vuosi. Se pienentäisi tuontia noin puoli miljardia. Tai lisätä vientiä, kuten Kemin biotuotetehdas tekee ainakin miljardilla vuodessa.

Janne Lilleberg

vihreiden äänestäjä, ekonomi