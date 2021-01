Raitiovaunuja kaivataan takaisin Turkuun ja nostalgiset muistot Turun raitsikoista nousevat mieliin. Päätöstä raitiovaunuverkoston purkamisesta on pidetty turkulaisen päätöksenteon perikuvana: idiotismia kaikki tyynni.

Harva kuitenkaan palaa purkupäätösten perusteiden pariin: silmät sulkeutuvat perusteista sitä tiiviimmin, mitä hanakammin uusia kiskovaunuja torinkulmalle unelmoidaan. Unohdetaan, miten kallista kaluston ylläpitäminen oli tai miten tieverkoston laajuus mahdollisti linja-autojen kulun lähiöihin ja kaupungin reuna-alueillekin. Lisäreitistön rakentaminen todettiin jo tuolloin kalliiksi.

Raitiotieverkosto on siis aina kovin rajattu, koska vaunut tarvitsevat kiskot kulkeakseen. Kiskojen rakentaminen on erittäin kallista sekä tavattoman työlästä. Turun liikenne menisi vuosikausiksi täysin sekaisin.

Toisinaan toki kalliskin rakentaminen on mylläämisen arvoista, kun hyöty jakautuu laajalle. Raitiotieverkostosta hyötyy kuitenkin vain pieni osa turkulaisia eikä mitään takeita ole siitä, että hyödystä pääsisivät nauttimaan Turun reuna-alueilla asuvat saatikka ympäristökuntalaiset.

Raitiotieverkostoa pidetään myös turkulaisena ratkaisuna ilmastokriisiin. Samalla kun tähän vedotaan sivulauseessa mainitaan, että syöttöliikennettä raitsikkareitin varrelle tehostetaan linja-autoilla. Samaan ilmastoystävällisyyteen pääsemme siis pelkästään linja-autoillakin.

Sähköä tien päälle, sanoisin. Lisää pyöräreittejä. Veronmaksajat kiittävät, kun kaupungin rahaa säästyy muihin palveluihin. Raitsikka kun syö varat ensivaiheessa, ylläpidettäessä, toisessa vaiheessa ja niin edelleen.

Innokkaimmat näkevät raitsikassa seutukunnallisen yhteistyöihmeen. Kovasti ihmetyttää, miten Varissuo-keskusta-satama -linjasta hyötyy yksikään lietolainen tahi raisiolainen? Mikäli seutukunnallinen raitiotie on päämääränä, olisi hanke pitänyt alun alkaenkin aloittaa yhdessä alueen kaupunkien ja kuntien kesken. Missä on raitsikkayhteistyö Kaarinan ja Raision kanssa, mikäli raitioliikenne todella on väylä kohti parempaa seutuliikennettä?

Pääkirjoituksessaan TS (16.1.) kirjoitti, ettei raitsikasta ole kuntavaaliteemaksi, koska Turun suurten puolueiden kanta on kaikilla raitsikkamyönteinen. Uskallan väittää lausuntoa ennenaikaiseksi.

Raitiotieverkoston perusteissa on rutkasti visionäärisyyttä muttei juurikaan realismia. Mistä rahat, ketkä hyötyvät, mikä on todellinen ilmastohyöty ja miten käy seutuliikenteen kehittämisen – nämä kysymykset ansaitsevat aidot vastaukset, ennen kuin ratakiskoja taotaan torin varrelle.

Haitoistakin tulee uskaltaa puhua ääneen: yksikaistaisina muun muassa Kirkkosilta, Hämeenkatu ja Littoistentie olisivat liikennesumppuja, kun raitioliikenne haukkaa toisen kaistan itselleen.

Julia Koskinen

(kesk)

Turku