Pari TS:n sunnuntain 17.1. artikkelia kiinnitti erityistä huomiotani. Pääsivulla tuotiin esille Vanhan Suurtorin uudistamisen ongelmia ja varsinkin niiden ratkaisuun liittyviä asioita. Kirjoituksessa mainitaan, että ”avuksi on palkattu muun muassa helsinkiläinen arkkitehtitoimisto ja ajatushautomo”. Turun kaupunki jatkaa näin ollen vanhaa konsulttikäytäntöä, joka on tunnetusti ylivertaista Suomen kuntakentässä.

Turulla on riittävästi monipuolista osaamista omaavaa henkilökuntaa, joille on annettava vastuuta ja luottamusta. Konsulttien käyttö on näkynyt myös omissa keskeisissä perustehtävissä kuten strategiasuunnitelmissa ja viimeksi kaupungin menojen karsimisehdotuksissa.

Tällä menettelyllä kaupunki hukkaa miljoonia ja aliarvioi oman työvoiman osaamista.

Toinen ihmettelyn aihe liittyy siihen, että Turulla ei ole omaa kaupungintaloa keskushallinnolle. Suomessa on noin 300 kuntaa ja jokaisella pienimmälläkin kunnalla on oma kunnantalo.

Samassa lehdessä kerrotaan, miten keskushallinto joutuu remontin vuoksi evakkoon ja vuokranantaja Schroder Real Estate KVG mbH edellyttää 15 vuoden vuokrasopimusta kunnostuksen jälkeen. Nämä omistajat eivät varmaan tee mitään hyväntekeväisyyttä vaan perivät vuokrina tänä aikana sen, mitä omien tilojen hankinta tulisi maksamaan.

Turussa kysymys ei ole pelkästään keskushallinnosta, vaan vuokrauskäytäntö näyttää olevan tilojen suhteen pääkäytäntönä.

Oman hallinnollisen kaupungintalon hankinta vanhasta Rettigin tupakkatehtaan kiinteistöstä olisi vahva lisä Vanhan Suurtorin elvyttämiselle ja samalla uusi alku kaupungin taloudellisesti varmemmalle toimitilakäytännölle.

Tätä on kaupungin syytä selvittää ja siihen ei varmasti tarvita vieraita konsultteja.

Leo Haltsonen

Someron entinen kaupunginjohtaja

Turku