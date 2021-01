Turun Sanomat 13.1. kirjoitti jälleen Kairialankadun kerrostalohankkeesta. Näillä nurkilla asuvan näkökulmasta koko suunnitelma tuntuu kyllä aika käsittämättömältä. Veikkaanpa, että kaavoittaja ei näkisi suunnitelmissa paljon plussia, jos itse asuisi alueella.

Alue, jolle on suunniteltu kolmea kerrostaloa, olisi niille todella ahdas ja kapea. Tällä hetkellä paikalla on pitkulainen parkkipaikka, jossa Kairialankadun kolmen kerrostalon asukkaat pitävät autojaan. Mihin ne on tarkoitus saada mahtumaan, jos parkkipaikan tilalle tulee taloja? Lisätilaa ei ole missään.

Ahdas ja kapea tontti tarkoittaisi myös tosi ankeita pihoja, joihin ei mahtuisi talojen lisäksi juuri muuta kuin asfalttia.

Uudet talot jäisivät puristuksiin tosi ahtaaseen rakoon: Talojen toisella puolella olisi hyvin lähellä kolme Kairialankadun kerrostaloa ja toisella puolella yritysten rakennuksia parkkialueineen.

Alueen viihtyisyys kärsisi merkittävästi, kun taloja olisi ripoteltu ihan vieri viereen; artikkelissa mainittu slummiutumisen vaara ei ole kaukaa haettu.

Sitten on vielä liikenneongelma: pienelle Möörönkujalle tulisi kova liikenne, kun nykyisen yhden talon sijasta peräti neljän talon asukkaat käyttäisivät sitä. Yksi lisätty jalkakäytävä ei asiaan paljon auta.

Lisäksi suorastaan nauratti artikkelissa ollut lause: "Muonamiesrakennuksen suojelu helpottuu." Eikö olisi tärkeämpää suojella alueen väljyyttä ja ihmisten viihtyvyyttä kuin jotain vanhaa rötisköä? Ilmeisesti sitten ei.

Luulisi Turusta väljempääkin tilaa kerrostaloille löytyvän kuin tällainen kapea pikku sopukka?

Möörö