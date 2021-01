Turun Sanomat uutisoi 17.1. Siirtolaisuusinstituutista ja väitti etusivun premivinkissä, että Siirtolaisuusinstituuttiin olisi iskenyt "tutkijakato" ja "joukkopako". Tämä ei pidä paikkaansa.

Sen jälkeen, kun artikkelissa mainittu tutkija ja hänen hankkeeseensa palkatut kaksi tutkijaa siirtyivät toiseen yliopistoon, on instituutissa aloittanut seitsemän tutkijaa eripituisissa hankkeissa. Uusia hankkeita on instituuttiin tullut kesän jälkeen niin ikään seitsemän. Niiden kokonaisbudjetti on yhteensä noin 450 000 euroa.

Kun instituuttiin saapuneiden tutkijoiden määrä on ylittänyt sieltä lähteneiden määrän, ovat Turun Sanomien väitteet "tutkijakadosta" harhaanjohtavia.

Akateemisessa maailmassa kannustetaan kovasti liikkuvuuteen ja siihen, että tutkijat työskentelisivät erilaisissa tutkimusympäristöissä. Tutkijoiden ja heidän hankkeidensa siirtyminen paikasta toiseen on hyvin tavallinen käytäntö.

Saara Pellander

VTT

Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja