Tea Törmänen kirjoitti sähköautoilun puolesta (TS 3.1.). Sähköautoilu onkin mukavaa, olen ajanut muun muassa Teslan esittelykappaleella. Tästä huolimatta sähköautoilu tuskin on kovin kilpailukykyinen, kaikkia kollektiivisesti hyödyttävä kokonaisuus tai ympäristöteko kotimaassamme, ei ainakaan ihan lähitulevaisuudessa.

Sähköautoilua puffataan ekologisuudella. Tosiasiassa polttoaine eli sähkö tuotetaan kuitenkin usein kivihiilellä tai ydinvoimalla, jotka eivät ole päästöttömiä tuotantotapoja, vaikkei auto puskekaan ulos pakokaasuja.

Akuston valmistamiseen kuluu runsaasti harvinaisia metalleja sekä vain synteettisesti valmistettuja johdannaisia, joita ei maaperässä ole. Metallien alkuperää on mahdoton jäljittää, sillä niitä louhitaan usein muun muassa Afrikassa tai Aasiassa, joissa lapsityövoiman käyttö on yleistä kaivosteollisuudessa.

Vaihdettava akku on tunnetusti vaikea kierrättää, sillä siinä on vain niukasti kierrätettäviä materiaaleja. Siksi vanha akku on ongelmajäte.

Akuston käyttöikä on arvoitus. Autovalmistajat eivät paljasta kestoikää eivätkä vaihdon kustannusta.

Auton käyttösäde on varsin lyhyt, joten latauspaikan tulee olla lähettyvillä. Paikkoja on kaupungeissa, mutta riittävän nopeasti lataavia on harvassa. Suurin osa paikoista edellyttää, että auto jätetään johdon päähän yön yli ennen kuin varausta on tarpeeksi.

Kerros- ja rivitaloissa ei latauspaikkoja juuri ole – tai ainakaan riittävän tehokkaita.

Sähköauto ei ole äänetön, kuten ei tavallinen ajopelikään. Moottori ei juuri pidä ääntä, mutta rengasmelu on samanlainen kuin muissakin autoissa.

Sähköauton massa on suuri verrattuna tavalliseen autoon; tästä syystä myös tiestö kuluu voimakkaammin, mikäli kaikki autot ovat sähköautoja.

Sähköauton huolto ja vakuutus maksavat. Myös renkaita, voimansiirto-osia, jarruosia, pysäköintimaksuja ja juoksevia autonhoitokuluja on siinä missä tavallisessakin autossa.

Mikäli sähköautot yleistyvät, on todennäköistä, että myös sähkön hinta, verotus sekä siirtohinnat nousevat merkittävästi, kun ei enää perinteisestä polttoainemyynnistä saada veroa. Lisäksi etenkin talvikaudella kotimaassamme käytetään tuontisähköä noin 23 prosenttia kulutuksesta (STUL 2021).

Tomi Aunio

VTM