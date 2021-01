Koskelan tragedian jälkimainingeissa on keskusteltu paljon lastensuojelun epäonnistumisesta tärkeimmässä tehtävässään: lasten suojelemisessa. Tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeää, ja lastensuojelun ammattilaisten viestit riittämättömistä resursseista ja asiakasmäärien kasvusta on otettava vakavasti.

Lastensuojelu on kuitenkin paljon muutakin kuin sijaishuoltoa, johon julkinen keskustelu on pitkälti viime viikkoina keskittynyt. Sijaishuolto on viimesijainen toimenpide, johon päädytään ainoastaan, kun muut keinot eivät riitä. Siinä vaiheessa, kun lapsi tai nuori päätyy sijaishuoltoon, hänellä on usein kannettavanaan jo monenlaisia vaikeita kokemuksia.

Meidän onkin pysähdyttävä miettimään, mitä näiden väkivaltaan syyllistyneiden nuorten elämässä on voinut tapahtua, kun asiat ovat menneet näin pitkälle. Ja ennen kaikkea: mitä olisimme voineet yhteiskuntana tehdä toisin, jotta tähän pisteeseen ei olisi päädytty?

Tutkimukset osoittavat, että huono-osaisuus on Suomessa ylisukupolvista ja köyhyys sekä mielenterveysongelmat usein periytyvät vanhemmalta lapselle. Esimerkiksi toimeentulotuen varassa pitkään olleiden vanhempien lapsista kolme neljäsosaa saa itsekin toimeentulotukea varhaisaikuisuudessaan.

Vertailun vuoksi ilman toimeentulotukea pärjänneiden vanhempien lapsista toimeentulotukea saa joka kymmenes.

Tiedämme pitkälti jo ennen lapsen syntymää, millaisia riskejä hänen kasvuympäristöönsä liittyy ja pystymme ennustamaan, millaisia vaikeuksia se saattaa aiheuttaa. Miten on mahdollista, että silti epäonnistumme auttamaan ja tukemaan lapsia sekä perheitä ajoissa?

Olisi helppoa ajatella, että ongelma ratkaistaan yksinkertaisesti lisäämällä sosiaalityön resursseja – mistä on varmasti osaltaan apua, jos virat saadaan täytettyä. Monisyiseen ongelmaan ei kuitenkaan ole olemassa ihmelääkettä, joka korjaa kaiken hetkessä. Kyse on pitkäjänteisestä ennaltaehkäisevästä työstä, jota on tehtävä moniammatillisesti kaikilla niillä aloilla, jotka ovat kosketuksissa lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Meidän onkin syytä tarkastella koko järjestelmää lapsen ja perheen näkökulmasta. Mitkä ovat ne hetket, jolloin he kaipaavat tukea? Mitkä ovat ne tahot, joita he muutenkin arkielämässään kohtaavat? Onko perheelle aina selvää, millaista apua on saatavilla ja mistä? Miten voimme ennaltaehkäistä ongelmia jo silloin, kun perheessä menee hyvin?

Ennaltaehkäisyn onnistuminen paitsi vähentää raskaiden palvelujen, kuten sijaishuollon tarvetta myös madaltaa kynnystä hakea apua vaikeammissakin tilanteissa. Jos lapsi ja perhe on saanut laadukasta ennaltaehkäisevää tukea ajoissa, hyvät kokemukset auttamisjärjestelmästä helpottavat myöhemminkin avun vastaanottamista ja auttajiin luottamista.

Tarvitsemmekin laaja-alaista yhteistyötä, jotta jokainen lapsi ja perhe saisi tarvitsemansa tuen ajoissa ja riittävänä.

Sijaishuolto on olemassa, jotta kaikkia lapsia voidaan auttaa, mutta tällä hetkellä järjestelmä vuotaa turhaan niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Meidän on pystyttävä järjestelmänä ja ammattilaisina parempaan.

Ennaltaehkäisyyn ja varhaisen tuen palveluihin panostaminen on pidemmällä tähtäimellä aina kannattavaa. Tämä on päättäjien hyvä muistaa tässä ajassa, kun monen kunnan taloustilanne edellyttää vaikeita päätöksiä.

Nyt on nimenomaan aika panostaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin, sillä meillä ei ole varaa menettää yhtäkään lasta päättäjien lyhytnäköisyyden tähden.

Pieta Salonen

järjestötyöntekijä

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Ilkka Kantola

TT

puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry