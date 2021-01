Suomi sopi yhdessä muiden ilmastosopimuksen rahoittajamaiden kanssa vuonna 2009, että kehitysmaille mobilisoidaan rahoitusta useista eri lähteistä vuosittain 100 miljardia (USD) dollaria vuoteen 2020 mennessä. Sitoumusta jatkettiin myöhemmin vuoteen 2025, ja tukea on määrä kasvattaa erityisesti vähiten kehittyneille maille ja pienille kehittyville saarivaltioille.

Ilmastorahoitukselle ei ole olemassa yhteisesti sovittua määritelmää, kuten ei myöskään aikanaan kirjatulle, Pariisin ilmastosopimuksesta kuitenkin puuttuvalle määreelle uudesta ja lisäisestä rahoituksesta. Yhtä kaikki pääviesti on, että kehitysmaiden tukeen tarvitaan lisää rahaa.

Niko Humalisto ja Emilia Runeberg pohtivat kirjoituksessaan (TS 13.1.) vuoden 2020 ilmastorahoitustilannetta. Koottu ja vahvistettu tieto maksetusta tuesta saadaan globaalitasolla vasta vuonna 2022 ja Suomen osalta tulevana syksynä. Voidaan kuitenkin katsoa viimeaikaisia trendejä, ja ne ovat olleet pääosin nousussa.

EU on kantanut viime vuosina päävastuun kehitysmaiden ilmastorahoituksesta. Vuoteen 2019 mennessä EU:n antama rahoitus on kaksinkertaistunut vuoden 2013 tasosta.

Samoin Suomen ilmastorahoitus on pääasiassa kasvanut. Viimeinen valmis raportointivuosi on 2019, jolloin tukemme kehitysmaiden ilmastotoimiin nousi ennätyksellisesti noin 147 miljoonaan euroon. Vuosittainen taso vaihtelee monestakin eri syystä, mutta pitkän aikavälin trendi on selkeästi ylöspäin.

Yhdeksi ilmastorahoitusta koskevan kritiikin kohteeksi on nostettu se, että tuki tulee pääosin kehitysyhteistyövaroista eikä erillisestä budjetista.

Ulkoministeriössä pidetään ensiarvoisen tärkeänä, että mikään rahoitus ei ole Pariisin sopimuksen tavoitteiden vastaista. Siksi ilmasto onkin kehitysyhteistyön yksi läpileikkaavista teemoista.

On myös tärkeää hyödyntää synergiat – yhdellä eurolla voidaan sekä vähentää köyhyyttä, tukea tasa-arvon ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamista että hillitä ilmastonmuutosta taikka sopeutua siihen. Kyse on siitä, kuinka fiksusti raha käytetään.

Raportointi rahan käytöstä on toinen kysymys: siinä Suomi pyrkii välttämään tuplaraportointia, vaikka tällä tavalla emme pysty täysimääräisesti kuvaamaan tuen kaikkia vaikutuksia.

Humalisto ja Runeberg nostivat esiin myös lahjarahan käytön. Lahjarahalla on jatkossakin merkitystä etenkin tuettaessa vähiten kehittyneiden maiden sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tärkeä rooli ilmastokriisiin vastaamisessa on kuitenkin myös lainarahalla ja muilla rahoitusinstrumenteilla. Yksityisen sektorin yhteistyön ohella näitä voidaan käyttää esimerkiksi korkeampaan tuloluokkaan kuuluvien kehitysmaiden hankkeissa.

On totta, ettei globaalin rahoitustavoitteen saavuttaminen ole helppoa. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa Yhdysvaltain viime vuosien politiikka sekä hankkeita viivästyttänyt ja peruuttanut globaali koronaepidemia.

Ilmastotoimiin tarvitaan lisää rahoitusta ja nykyisiin saastuttavaan teknologiaan ja toimintaan kohdistuviin rahavirtoihin muutosta. Rahaa maailmassa on, se on vain välillä väärässä paikassa. Tämä laajempi ajattelu otettiin myös mukaan Pariisin ilmastosopimukseen. Esimerkiksi OECD:n arvion mukaan fossiilisten polttoaineiden vuotuinen globaali tuki on 350–600 miljardia dollaria.

Globaalin ilmastokriisin ratkaisemiseksi kaikkien politiikkatoimien tulee olla Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Tässä yhteydessä esimerkiksi Suomen ja Chilen yhteistyössä johtaman valtionvarainministerien ilmastokoalition työ on erityisen tärkeää. Sen kautta voidaan yhdessä esimerkiksi pohtia ja muuttaa verotusta ympäristölle kestävämpään suuntaan.

Johanna Pietikäinen

ilmastorahoituksesta vastaava virkamies

ulkoasiainministeriö