Sote-uudistus tulee vaikuttamaan terveydenhuoltoonkin, mutta pääasiassa se koskee hallintoa. Kun me käymme terveyskeskuksessa tai sairaalassa, meitä hoitavat ihmiset, ei sote. He ovat osaavia, ystävällisiä ja pitävät meistä huolta, vaikka heillä on kiire.

Kun minä käyn keskussairaalan osastolla tai päiväsairaalassa, minä koen olevani kaiken keskus. Sen ajan, kun lääkäri tai hoitaja minua hoitaa, olen heille selvästi tärkeä henkilö. Koen oloni heidän käsissään erittäin turvalliseksi, koska he osaavat ja ymmärtävät.

Suuri kiitos kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöille ja muillekin, jotka sairaalassa työskentelevät.

Sote-uudistus tulee ja muuttaa jotain. Ihmisiä, heitä hienoja osaajia, se ei kuitenkaan muuta mitenkään.

Te sote-johtajat: pitäkää huoli, että henkilöstöä riittää. Heitä kannattaisi palkitakin joskus, esimerkiksi palkankorotuksella tai edes kertakorvauksella.

Jos siihen ei ole rahaa, niin pitäkää heistä muuten huolta. Esimerkiksi riittävät pysäköintipaikat autoille ja polkupyörille voisivat nostaa henkilökunnan työmotivaatiota.

Henkilöstö on kaiken avain. Heistä on pidettävä kiinni ja paras tapa siihen on pitää heidät tyytyväisinä.

Pertti Sundqvist

Tyksin vakioasiakas