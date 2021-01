Tiedotusvälineiden otsikointiin on vakiintunut mantra "lastensuojelu on kriisissä". Jere Lundsrömin kirjoittaman mielipiteen (TS 10.1.) mukaan lastensuojelun ongelmat saavat muun muassa sosiaalityöntekijöitä hakeutumaan muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Lakisääteisesti sosiaalityöntekijän ensisijainen tehtävä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Lastensuojelun laatu valuu tulipalojen sammutteluun ja ainaiseen kiireeseen. Eettisesti tilanne on kestämätön.

Lastensuojelun ongelmista kärsivät kuitenkin lapset.

Kun tarkastellaan asiaa sosiaalityöntekijän tai vanhemman näkökulmasta, monisyiset perheen ongelmat edellyttävät epävarmuuden sietämistä, jolloin turvallisuuden kokemus nousee arvoon mittaamattomaan. Ei ole olemassa valmiita vastauksia perheiden monisyisiin ongelmiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kokemuskumppanien tehtävä on toimia sosiaalityöntekijöiden ja vanhempien rinnalla. Eli kuntien sisältä voidaan tarjota vanhempien kokemukseen perustuvaa asiantuntijuutta lastensuojeluasiakkuudesta ja -prosessista.

Kokemuksen kautta pyritään luomaan epävarmoihinkin olosuhteisiin turvallisuutta, jossa olisi elintilaa luottamukselle ja avoimuudelle. Lastensuojelun ongelmiin voidaan löytää vastaukset yhdessä neuvotellen. Kaikilla osapuolilla on yhteinen päämäärä – hyvinvoiva lapsi ja perhe.

Lisätietoja löytyy Perhekuntoutuskeskus Lausteen kotisivuilta.

kokemuskumppanit

Minna Aittala

Sanna Saarto

Susanna Salin