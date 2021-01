Ikävä kyllä koronapandemia ja ilmastonmuutos eivät ole ainoita elämää uhkaavia asioita. Monimuotoisuuden köyhtyminen tuhoaa edetessään elossa pysymisen mahdollisuudet – myös altistamalla meidät entistä vaarallisemmille pandemioille.

Suomessa pääosa uhanalaisista lajeista kuuluu metsälajistoon ja pääosa näistä lajeista on vanhojen metsien lahopuusta riippuvaisia. Metsäluonnon tila on hälyttävä sekä lajiston että luontotyyppien kannalta.

Tärkein tekijä uhanalaistumisessa on nykyinen tehometsätalous ja siihen liittyvät toimintatavat, joita nimitetään metsänhoidoksi. Metsätalouden intensiteetti on kasvanut voimakkaasti ja suojelupula on huutava.

Nykyiset suojelualueet eivät riitä turvaamaan vanhojen metsien lajistoa sukupuutto-uhalta. Vuosituhannen vaihteesta eli 20 vuodessa olemme menettäneet yli 100-vuotiaita metsiä 800 000 hehtaaria.

Metsäteollisuus on luonut metsänhoito-käsitteen varmistaakseen puuraaka-aineen saantinsa. Isolla rahalla pitkäjänteisesti tehty vaikuttamistyö on tuottanut tulosta. Pääosin suomalaiset ovat oppineet ajattelemaan, että metsät tarvitsevat ihmisen hoitamista.

Metsien tila Suomessa osoittaa kuitenkin sen, että metsänhoito pitää hyvää huolta puupelloista, mutta metsät se tuhoaa. Metsäteollisuuden manipulaation seurauksena metsän käsite on ihmisten mielessä hämärtynyt ja vääristynyt. Ihmiset mieltävät puupellot metsiksi.

Metsä on kuitenkin paljon enemmän kuin puut. Se on monimuotoinen ja rikas ekosysteemi, jossa tuhannet eliölajit ovat monimutkaisin tavoin kytköksissä toisiinsa.

Metsässä on toimiva eri-ikäisen lahopuuston jatkuva kiertokulku. Puupelloilla puita viljellään kuin porkkanoita maanmuokkauksineen, harvennuksineen ja avohakkuineen.

Metsäteollisuuden luoman metsänhoidon tavoitteena onkin lisätä puuntuotantoa ja metsäteollisuuden osakkeenomistajien taloudellisia voittoja.

Olemme menettämässä metsämme; esimerkiksi Kemiin suunnitellaan pohjoisen pallonpuoliskon suurinta sellutehdasta Metsä Groupin toimesta ja nykyisen hallituksen tuella. Metsäteollisuus hyödyntää tilanteen, jossa koronapandemia ymmärrettävästi vie pääosan uutisotsikoista.

Metsänomistajien vastuu on nyt suuri, kun he tekevät metsiinsä liittyviä päätöksiä ehkä itsekin taloudellisten paineiden alaisena. Mutta myös metsiä suojelemalla voi ansaita rahaa esimerkiksi myymällä suojelunarvoisen metsänsä Luonnonperintösäätiölle, jolloin se suojellaan pysyvästi.

Yhteisesti omistettujen metsien kohdalla vastuu on meillä jokaisella ja jokaisen julkituodulla mielipiteellä on merkitystä. Valtion, kuntien ja seurakuntien on otettava huomioon jäsentensä kannanotot.

Liisa Näntö