Markku Vuoti pohti kirjoituksessaan (TS 9.1.) kaukolämmön päästörakennetta sekä puun käyttämistä polttoaineena Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin nelosyksikössä. Kuten Vuoti kirjoittaa, puu on tällä hetkellä yksikön merkittävin polttoaine, mutta puupolttoaineiden lisäksi TSE:llä on useita energian hankintalähteitä.

Esimerkiksi hukkalämmöillä tuotettiin vuonna 2020 jo noin 28 % koko Turun seudun kaukolämmöstä. Hyödynnettävien hukkalämpöjen määrä lisääntyy koko ajan, ja tällä hetkellä meillä on suunnittelupöydällä Naantalin nelosyksikön ja meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppulaitos, joka entisestään monipuolistaa tuotantorakennetta.

Pyrkimyksessään entistä tehokkaampaan tuotantoon TSE on kehittänyt Naantalin voimalaitosta ja tehnyt nelosyksikköön laajennusinvestointeja, joista merkittävin on reilu vuosi sitten valmistunut savukaasulauhdutin. Lauhduttimella tuotetaan lähestulkoon sama lämpömäärä kuin Raision, Kaarinan ja Naantalin kaukolämpöasiakkaiden kaukolämmön tarve yhteensä on. Kyseessä on energiatehokkuustoimenpide, jolla voimalaitoksen tuotantoa on lisätty polttoaineiden määrää kasvattamatta.

Tällä hetkellä toteutamme investointia, jolla valmistaudumme kierrätyspolttoaineiden käytön aloittamiseen, mikä osaltaan ohjaa hyötykäyttöön kelpaamattomia jätejakeita polttoon ja näin ollen tehostaa kiertotaloutta – samalla leikaten kivihiilen käyttöä ja säästäen ympäristöä. Jo nyt käytämme hyvin merkittävän määrän käytöstä poistettua puhdasta kierrätyspuuta, ja muun puupolttoaineen osalta kyseessä on muun toiminnan tai metsänhoidon sivutuotteena syntyvät jakeet, kuten sahojen sivutuotteet ja metsähake.

TSE ostaa vain kestävyyskriteerit täyttävää polttoainetta niin kotimaasta kuin ulkomailtakin ja päästöt laskemme viranomaisten määräysten mukaisesti. Kotimaisten polttoainevaihtoehtojen hyödyntämisellä on myös merkittävä aluetaloudellinen vaikutus, ja TSE:n kotimaisten polttoaineiden hankinta työllistääkin pitkälti toistasataa henkilötyövuotta tuotanto- ja toimitusketjussa.

Eikä ilmanlaatukaan ole TSE:n nelosyksikön käyttöönoton jälkeen huonontunut – päinvastoin. Kaikki päästöt ovat vähentyneet nelosyksikön käyttöönoton jälkeen vuodesta 2017; hiilidioksidipäästöt yli 70 %, rikkipäästöt yli 94 %, hiukkaspäästöt 86 % sekä typen oksidien päästöt lähes 80 %.

Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana. Eduskunta on säätänyt kivihiilen energiakäytön kieltävän lain, jonka mukaisesti kivihiilen käyttö energiantuotannossa loppuu viimeistään vappuna 2029. Teknis-taloudellisesti kypsää vaihtoehtoa, joka yksinään korvaisi kivihiilen siinä mittakaavassa ja annetussa aikataulussa, kun sitä nykyisellään käytetään, ei kuitenkaan löydy ei-polttavasta teknologiasta.

Kaikkia vaihtoehtoja tarvitaan. Se, että on vaihtoehtoja, on edellytys myös energian saatavuuden ja hintariskin hallinnalle, josta Vuoti on huolissaan.

Meillä TSE:ssä keskeisenä tavoitteena on Turun seudun perusenergiantuotannon kehittäminen etulinjassa Turun seudun ja loppukäyttäjien hyväksi, hyödyntäen teknologisesti kypsiä ja näin ollen loppukäyttäjille mahdollisimman riskittömiä sekä kustannustehokkaita ratkaisuja.

Maija Henell

toimitusjohtaja

Turun Seudun Energiantuotanto Oy