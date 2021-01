Hei te, jotka päätätte meidän koulumme tulevaisuudesta! Täällä on Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön oppilaskunnan hallitus. Meidän koulumme puretaan ja tilalle rakennetaan uusi koulu. Joudumme väistötiloihin jonnekin, ehkä Teräsrautelan yksikköön.

Me toivoisimme, että meiltä olisi kysytty ajatuksia, kun uutta koulua on suunniteltu. Haluaisimme vaikuttaa koulurakennukseen, koska mehän sitä koulua käymme. Olemme kysyneet myös muilta koulumme oppilailta mitä he ajattelivat tästä, ja hekin haluaisivat vaikuttaa, joten ajattelimme kertoa teille mielipiteemme.

Mietimme myös, miksi ihmiset siirretään Teräsrautelan yksikköön, kun he voisivat jäädä täällä olevaan vanhaan kouluun, joka voitaisiin purkaa vasta myöhemmin. Täällä on tarpeeksi tilaa ja pienien ei tarvitsisi siirtyä toiseen kouluun, kun he ovat juuri tulleet meidän kouluumme.

Uudesta koulusta olemme kuulleet, että siitä tulisi vain 1.–3.-luokkalaisten koulu. Emme haluaisi, että koulumme olisi vain 1.–3.-luokkalaisille, koska meidän tulee ikävä kouluamme. Koulussa pitäisi olla kaiken ikäisiä oppilaita yhdessä. Vanhemmat opilaat ovat suureksi malliksi nuoremmille oppilaille. Meidän koulussa on myös kummitoimintaa, joka jouduttaisiin lopettamaan.

Koko koulu muuttuisi ja pienet sekä muut joutuisivat siirtymään aina kolmen vuoden välein pois. Kolme vuotta on liian lyhyt aika. Silloin pitää lähteä pois ja aloittaa kaikki alusta juuri kun on tottunut omaan kouluun.

On kiva että saamme uuden rakennuksen ja vähän vaihtelua, mutta se miten se toteutetaan, on vähän pelottavaa.

Onko tämä välttämätöntä, että uudessa koulussa on vain 1.–3.-luokkalaisia tai 4.–6.-luokkalaisia?

Haluaisimme, että meidän mielipiteemme myös huomioitaisiin ja meille kerrottaisiin suunnitelmista. Olisi ollut kivaa, että meidät oltaisiin otettu huomioon myös alkusuunnitelmissa, mutta toivottavasti tämä otetaan nyt huomioon.

Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikön oppilaskunnan hallitus