Sointu-fani Harri Lindroos kirjoitti TS:n mielipideosastolla 11.1. ”Tarjotkaa konsertteja ikäihmisille korona-aikanakin”. Vastauksena tähän kirjoitukseen totean seuraavaa:

Korona-aika on ollut haasteellinen, varsinkin ikäihmisille, kun konsertteihin ja muihin kulttuuritilaisuuksiin ei ole ollut mahdollisuutta osallistua. Lukuisa määrä tilaisuuksia on myös peruttu. Sointukonsertti on yksi esimerkki monista konserteista, joita on järjestäjän taholta harmillisesti jouduttu perumaan.

Turku tukee voimavarojensa mukaan kaikkea sellaista toimintaa, mikä lisää saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Mikäli Lindroosin mainitsemassa tapauksessa kyse olisi ollut vain konsertin lähettämiskustannuksista, olisi se uskoakseni ollut hyvinkin mahdollista.

Helsingin uudenvuodentapahtuma oli kaupungin omaa tuotantoa, jonka Helsingin tapahtumasäätiö järjesti yhdessä Ylen kanssa. Se ei ole verrannollinen yksityisen konserttijärjestäjän tapahtumaan.

Turku on ensimmäisenä Suomessa luonut uuden OmaKirjasto-palvelun, jossa on nyt korona-aikaankin ollut mahdollista nauttia muun muassa konserteista, yhteislauluista ja lauluhetkistä. Kaikki tämä ilmaiseksi. Konsertit jäävät tallenteiksi ja esimerkiksi mainitsemanne Aulis Kotaviidan esityksiä on siellä nähtävissä muun muassa juhlakonsertin muodossa.

Myös palvelutalot kuuluvat tämän palvelun piiriin ja tiedotamme heille säännöllisesti lähetyksistä.

OmaKirjasto löytyy o-soitteesta https://omakirjasto.fi/.

Olli Hirvonen

kulttuurikoordinaattori

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala