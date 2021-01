Alaikäinen poikani, joka asuu ja urheilee Hollannissa, pääsi joululomalla käymään kotonaan Suomessa. Vähän ennen hänen paluutaan takaisin Hollanti asetti kaikille maahan saapuville matkustajille määräyksen, ettei sinne pääse ilman alle 72 tunnin sisällä otettua negatiivista koronatestitulosta ja -todistusta.

Selvittelin sitten, missä tällainen testi todistuksineen Suomessa on mahdollista ottaa. Julkisella puolella tällaisia ei oteta, Terveystalossa ja Mehiläisessä testi ja todistus maksoivat kummassakin 275 euroa.

Sain varattua ajan testille suoraan ajanvarauksesta. Täysin normaali koronatesti kesti noin yhden minuutin mukaan lukien ilmoittautuminen, itse testi ja kassamaksu. Vakiopohjalla oleva todistus tuli sähköpostiin, johon oli päivitetty vain nimi ja sosiaaliturvatunnus. Tästä siis maksu 275 euroa.

Poikani slovakialainen joukkuekaveri maksoi täysin samasta kokonaisuudesta omassa maassaan 17 euroa ja belgialainen kaveri 38 euroa.

Soitin lääkärikeskukseen ja kysyin, miksi tämä on Suomessa näin paljon kalliimpi, mutta en saanut siihen mitään vastausta. Kun valitin maksun suuruudesta, ajanvarauksessa vastannut henkilö totesi, että työnantajahan nämä yleensä maksaa.

Miksi me maksamme Suomessa tästä testistä noin paljon enemmän?

Minusta on erittäin hyvä, että testataan ja vaaditaan todistuksia, mutta tämä on mielestäni asia, jolla ei pitäisi rahastaa. Näillä faktoilla tuntuu vahvasti siltä, että tässä on löydetty oiva keino kasvattaa myynti- ja kate-euroja. Eikä se, että työnantaja maksaa usein tällaiset todistukset, ole mielestäni missään nimessä peruste ylihinnoittelulle.

Linda