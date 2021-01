Risto Elo esitti mielipidekirjoituksessaan (TS 10.1.) toiveen, että henkilökohtainen asiakaspalvelu olisi saatavilla asiakkaille tulevaisuudessakin eivätkä palvelut siirry yksinomaan sähköisissä palvelukanavissa itsepalveluna hoidettavaksi.

Caruna ei ole lopettamassa henkilökohtaisen palvelun tarjoamista asiakkailleen. Uskomme, että monikanavainen asiakaspalvelumme vastaa parhaiten asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin. Näin jokainen voi valita itselleen sopivimman tavan hoitaa omia asioitaan vuorokauden ajasta riippumatta.

Oman sähkönsiirtotuotteen vaihtaminen onnistuu sekä henkilökohtaisessa että sähköisissä palvelukanavissamme. Tämä ei valitettavasti toteutunut Elon yhteydenotossa, joka liittyi tuotteen vaihtoon. Tästä olen pahoillani.

Asiakaspalvelussamme työskentelee 70 henkilöä, joten pystymme tarjoamaan jokaiselle asiakkaallemme juuri sitä palvelua, jota asiakkaamme kulloinkin tarvitsee. Vastaamme asiakaspalvelussamme asiakkaidemme yhteydenottoihin keskimäärin minuutissa. Palvelemme asiakkaitamme henkilökohtaisesti puhelimessa ja chatissä arkisin klo 8–16 sekä maksuttomassa vikapalvelussa ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Puhelinpalvelun palveluvalikon avulla asiakkaamme ohjataan suoraan asiantuntijallemme, jotta asian hoito olisi vaivatonta ja puhelujen siirtämiseltä asiantuntijalta toiselle vältyttäisiin.

Asiakkaallamme on mahdollisuus hoitaa asioitaan juuri hänelle sopivana ajankohtana Caruna Plus -asiointipalvelussamme. Puhelinsovelluksena ja verkkosivuillamme toimivassa Caruna Plus -palvelussa asiakkaamme voivat maksaa laskuja, siirtää laskun maksupäivää, muuttaa siirtotuotettaan ja seurata sähkönkulutustaan sekä päivittää asiakastietojaan osoitteessa https://www.caruna.fi/palvelut/omat-sahkoasiat.

Katriina Kalavainen

asiakkuusjohtaja

Caruna