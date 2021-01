Dosentti Heikki Smolander kiinnitti huomiota Turun kaupungin aloitteeseen vähentää teollisuuspuun toimituksia metsistään (TS 29.12.).

Herää kysymys: Pitääkö suuren kaupungin harjoittaa puuntuotantoa lainkaan? Metsätulojen merkitys kaupungin taloudessa on vähäinen.

Puuntuotanto on välttämätöntä Suomen kansantalouden ja ilmastonsuojelun näkökulmasta, mutta riittää, kun sitä tehdään yksityismetsissä, yhtiöiden mailla ja Metsähallituksessa. Niiden hallinnassa on yhteensä noin 15 miljoonaa hehtaaria talousmetsää. Kuntien omistuksessa on vain noin 430 000 hehtaaria metsää.

Loviisan kaupunki myi metsäpalstojaan huutokaupalla vuosina 2019 ja 2020, koska ”metsänhoito ei kuulunut kaupungin ydintoimintaan”. Kysyntä oli suurta ja alueen maanomistajat saivat metsiinsä arvokkaita lisäpalstoja. Heille puuntuotanto on ydintoimintaa, sillä se on käytännössä ainoa tapa saada metsistä jatkuvaa tuottoa.

Kaupungit voivat myydä tarpeettomat metsäpalstat yksityiseen omistukseen ja pitää hallussaan vain virkistyskäyttöön ja tulevaan kaavoitukseen tarvittavat alueet.

Kun sote-uudistuksen jälkeen kunnat eivät huolehdi enää edes terveydenhoidosta, voivatko ne Loviisan malliin luopua myös metsänhoidosta?

Pekka Kauppi

ympäristönsuojelun emeritusprofessori

Helsinki