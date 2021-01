Turun seudun kaukolämpöä käsitellyt mielipidekirjoitus (TS 2.1.) käsitteli lähinnä kaukolämmön energian, puun hiilineutraaliutta ja ympäristöystävällisyyttä muutoinkin. Sitä kuinka toiminta on vähentänyt päästöjä jo nyt ja miten ne tulevat vielä jatkossa alenemaan.

Sanaa "hiilineutraali" ei tuota kaukolämmön tuotantotapaa, puun polttamista, kuvatessa saa käyttää ollenkaan. Se antaa virheellisen ja aivan liian positiivisen kuvan puupolttoaineen energiasisällöstä kokonaisuudessaan.

Puun polttaminen kaukolämmön tuotannon peruspolttoaineena ei missään olosuhteissa voi olla "hiilineutraalia", sillä tuossa poltettavassa puuaineksessa on aina mukana sen ympäristöä rasittavat osat. Puun korjuu metsästä, varastointi, kuljetus ja lopuksi sen käsittely ja muokkaaminen voimalaitoksella polttamiseen tarvittavaan rakenteeseen.

Kun näkee esimerkiksi "rekkarallin" NA4-polttoainevaraston edessä ymmärtää kyllä, että dieseliä kuluu ja on kulunut jo aiemmin puun korjuuseen metsästä.

Kaukolämmön käyttäjällä on oikeus tietää, mikä tuo uusiintumattomien polttoaineiden osuus puuaineksen hankinnassa on. Siihen tulee sisällyttää kaikki energiat, joita on tarvittu ennen polttoaineen syöttämistä kattilaan, jossa se alkaa tuottaa lämpöenergiaa. Voimalaitoksella on varmasti tästä hyvinkin tarkat tiedot. Ne on syytä antaa kaukolämmön käyttäjälle tietoon.

Ja jollei tietoa vielä ole, siinä on oivallinen tehtävä jollekin ympäristötekniikan opiskelijalle esimerkiksi lopputyötä varten. Tieto on helposti hankittavissa.

Nykyisen virallisen näkemyksen mukaan puupolttoaine voimalaitoksella on puhdasta, mutta sen tuotannossa syntyvät päästöt jäävät sinne, missä ne muodostuvat. Rumasti asian voisi ilmaista "me saamme puhtaan puun, lähikunnat saavat sen hankkimisesta syntyvät päästöt".

Käsitykseni on, että tiettyjen osien puupolttoaineessa, kuten hakkuujäte, osalta tuo uusiintumattomien osuus on merkittävä. Erityisesti silloin, kun kuljetusmatka laitokselle on pitkä.

Kyseessä on siis päästö, joka aiheutuu materiaalin saamisesta voimalaitokselle poltettavaan muotoon. Mitä kauempaa kuljetus tapahtuu, sitä suuremmaksi uusiintumattoman energian osuus polttoaineessa kasvaa. Siksi on olemassa etäisyys, jota kauempaa poltettavaa puuainesta ei enää ole aiheellista kuljettaa.

Esimerkiksi puupelletti polttoaineena sisältää puupolttoaineista eniten uusiintumatonta energiaa sen valmistustavasta johtuen. Jos se vielä tuodaan tänne Ilomantsin pellettitehtaalta, on kuljetuksen merkitys sen päästösisällössä erittäin merkittävä.

Polttoaineen saatavuus ja hinta on NA4-monipolttoainelaitoksen vaikein ongelma, puupolttoaineen hintapaine ja siksi kaukolämmön voimakas hinnan nousu siitä seurauksena. Metsää kasvaa vain luoteen ja idän välisellä kapealla kaistaleella. Voidaan sanoa, että puun valinta NA4:n polttoaineeksi oli epäonnistunut ja näköalaton valinta. On ilmeistä, ettei NA4 pysty tällä polttoaineella toimiessaan parempaan.

Puuta käytetään aluelämmitykseen myös muissa lähialueen kunnissa.

Tämä puuaineksen riittämättömyys ei ole uusi asia vaan on ollut tiedossa koko Naantalin voimalaitoskokonaisuuden toiminnan ajan. Jo 1990-luvulla tehtiin laskelma puun saatavuudesta ja jo silloin todettiin, ettei kaukolämmön tuotantoa voida tehdä puulla. Sitä voidaan käyttää tuotannossa lisänä.

Siihen, että lisääntyvä lämpöpumppujen käyttö lämmitykseen aiheuttaa tarpeen vahvistaa sähköverkkoa voi samalla liittää sen, että kun siirrymme nopeasti sähköautoiluun, tämän johdosta ja latauspaikkojen saamiseksi meidän on vahvistettava sähköverkkoja joka tapauksessa. Sähköauton lataaminen kuormittaa verkkoa voimakkaasti ja nopeasti. Tämä verkon vahvistamisen tarve on "päällä" jo monilla alueilla. Lämmitykseen käytettävä sähkökuorma käyttäytyy verkossa paljon "rauhallisemmin", on pitkäjänteisempää ja ennustettavaa.

Lämmitys ja kaukolämpö ovat alueemme suurimpia "saastuttajia". Siksi tiedän kaukolämmön tuotannon päästörakenteen kiinnostavan meistä useita. Lämmitys käy meidän kaikkien kukkarolla ja ilma jota hengitämme on yhteistä.

Markku Vuoti

kotitarvefilosofi