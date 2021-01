Turun Sanomat uutisoi valtakunnallisesta liikennejärjestelmän suunnitelmasta 30.12.2020. Luonnosta on valmisteltu tavoitteena vahvistaa alueiden saavutettavuutta, liikenteen kestävyyttä sekä kustannustehokkuutta. Sen tarkoitus on olla valmiina maaliskuussa 2021. Alkavalla lausuntokierroksella on hyvä tilaisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön.

Suunnitelmassa tähdätään riittävän rahoituksen tasoon niin korjausvelkaa kuin uusiakin hankkeita koskien. Mihinkään päin Suomea ei ole tarkoitus listata yksittäisiä liikennehankkeita. Tärkein silmämäärä on pitää selkeä kompassisuunta tulevan liikenneinfran rakentamiseen tavalla, jossa Suomen kilpailukyky voidaan turvata.

Yritysten on välttämätöntä tietää, mitä investointeja on realistisesti odotettavissa seuraavien 12 vuoden kuluessa. Logistiikka ja sen kustannukset ovat strategisesti olennaisia Suomen kehitykselle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Huomiomme kiinnittyi Turun Sanomien jutussa siihen, että Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan, Turun ja Tampereen edut asetettiin vastakkain. Todellisuudessa tässä työssä nämä alueet vetävät yhtä köyttä ja yhteistyö on vahvaa.

Kummallakin alueella on tarvetta nopealle raideyhteydelle. Kummankin alueen lentokentät poikkeavat muista maakuntakentistä siinä, että käytännössä kaikki niiden lennot ovat kansainvälisiä yhteyksiä – kukaan ei lennä mennäkseen Helsinkiin.

Kummallakin alueella on kaupunkiseutujen kasvuun liittyviä samankaltaisia liikennehaasteita. Samoin maantieverkostomme kaipaavat kunnostusta. Turun alueen satamien toimivuus palvelee myös Tampereen seutua.

Näkökulmaeroja ja vastakkainasetteluja työssämme löytyy enemmän siitä, miten vahvasti resursseja voidaan kohdentaa tämän ns. kasvukolmion eli Turku-Tampere-Helsinki alueelle, jolla asuu noin puolet suomalaisista ja toimii myös noin puolet yrityksistä. Olennaista on linjata malli tämän kolmion ja harvaanasutun Suomen välillä.

Nähdäksemme kyse on siitä, että Suomen kehittämisessä ymmärretään huolehtia siitä, että nämä kasvukeskukset, Suomen kasvun ja kehityksen moottorit, pysyvät elinvoimaisina.

Energiaa ei kannata tuhlata siihen, voittaako Turku vai Tampere, vaan varmistaa, että Helsingin ohella tämä koko kasvukolmio voi tehokkaasti vastata sekä kilpailukykyhaasteisiin että bkt:n ja siten hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen toteuttamisesta.

Ilkka Kanerva

kansanedustaja (kok)

Liikenne12 -ohjausryhmän varajäsen

Varsinais-Suomen maakuntahallituksen pj.

Anna-Kaisa Ikonen

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

kansanedustaja (kok)

Liikenne12 -ohjausryhmän jäsen

Pirkanmaan maakuntahallituksen vpj.