Notre Damen paloa ja korjausta käsittelevä dokumentti tuli uusintana telkkarista. Siinä todettiin, että palon syy ei ainakaan dokumentin teon aikaan ollut selvillä, sähkölaitteita epäillään.

Tämän johdosta tuli mieleen eräs sähkölaite, joka viallisena on todellinen palopommi; latauksessa oleva litiumakku. Näitähän on nykyään kaikissa käsityökaluissa ja monella työmaalla ne jätetään yöksi latautumaan. Latureissahan on tietysti tarkkaan toimivat valvontapiirit, joiden ansiosta ylilatautuminen on epätodennäköinen.

Jos laturin automatiikka kuitenkin pettää, litiumakku kuumenee voimakkaasti ja syttyy lopulta palamaan. Palaessaan akku suorastaan suihkuttaa palavaa litiumia ympäristöönsä ja toimii näin erittäin tehokkaana palopommina. Netistä löytyy paljon videoita tästä aiheesta.

Toivottavasti tähän viattomalta vaikuttavaan akkujen lataamiseen työmailla ja myös kotioloissa kiinnitetään tänä vuonna ja jatkossakin erityistä huomiota. Senhän pitäisi ohjeiden mukaan tapahtua aina valvotusti ja paloturvallisella alustalla.

Pekka Lainio