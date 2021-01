Lähihoitaja Virve Aho oli tehnyt puhuttelevan mielipidekirjoituksen otsikolla: "Maksavatko sairaanhoitopiirit nyt kovan hinnan tekemistään arvovalinnoista?" (TS 30.12.)

Virve Aho on kokenut hoitotyön ammattilainen toimien tätä nykyä Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Superin sopimusasiantuntijana sekä V-S sairaanhoitopiirin valtuutettuna (kok).

Ahon superilaisten silmälasien läpi vuodatettua kyseenalaistavaa näkökantaa koskien sairaanhoitopiirimme viranhaltijoiden linjauksen oikeellisuutta ja järkevyyttä hoitotyöstä joudun painokkaasti kumoamaan. Näen Ahon ulostulon hiukan absurdina.

Kysyin jo 1990-luvun puolivälin jälkeen Vakka-Suomen sairaalan johtokunnan puheenjohtajan roolissa, onko pääsääntöisesti perushoitajan postit tarkoitus täyttää sairaanhoitajilla, puntaroiden muun muassa kustannusvaikutusta.

Sain yksiselitteisen vastauksen, että tämä on Suomessa vallitseva linja, jota on jo valmisteltu joitakin vuosia erikoissairaanhoidossa varsin yksituumaisesti. Se on siis myös tulevaisuuden trendi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uudessakaupungissa toiminta oli enimmäkseen peruserikoissairaanhoitoa. Yliopistollisessa keskussairaalassa puhutaan sitten jo vaativasta erikoissairaanhoidosta, joka asettaa ihan omat kriteerinsä.

Päättäjänä en halua sirotella tuhkaa päälleni, vaikka Aho sitä päättäjiltä edellytti.

Eihän Varsinais-Suomi voi jäädä muun maan hoitotyön laatukriteereistä jälkeen. Tällä valheellisella ideologialla on hyvin lyhyet jäljet. Perikato siitä seuraisi maineellisesti.

Jos on kysymys mahdollisista Tehyn ja Superin reviirikiistoista, niihin en halua kajota viiden metrin kepilläkään. Ne asiat ei kuulu sairaanhoitopiirin luottamuselimille, oli asioiden tausta mikä tahansa.

Valtuutettu Virve Aho osoitti tyytymättömyyttään myös sairaanhoitopiirin valtuustossa tehtyjen aloitteiden käsittelyyn. Rohkenen olla asiasta toista mieltä. Minulla on kokemusta tosi ripeästä ja pontevasta käsittelystä.

Marraskuussa 2013 jätin aloitteen sairaalajohtajan viran täyttämisestä. Siinä asiassa ei voinut ajatella yksittäisen kunnan mahdollista menonlisäystä vaan varsinaissuomalaisten potilaiden tehokasta ja tuloksellista tarpeiden tyydytytystä. Organisaation yläpään työnjako vaati pikaista kohennusta.

Aloite oli tammikuussa 2014 yhtymähallituksen pöydässä ja asiaa vietiin yksimielisesti eteenpäin. Piirijohtaja Olli-Pekka Lehtonen teki 2.4.2014 päätöksen, jossa Tyksin johtoryhmästä valittiin ylilääkäri Petri Virolainen ja sairaalaylihoitaja Tuija Lehti oman toimensa ohella työparina hoitamaan vuoden loppuun saakka koeluontoisesti sairaalajohtajan postia.

Koeajan jälkeen ylilääkäri Petri Virolainen valittiin sairaalajohtajaksi, jota tehtävää hän on hoitanut antaumuksella ja ansiokkaasti ja toimii tänäkin päivänä Tyksin vastuullisena sairaalajohtajana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tässä asiassa aloitekäytäntöihin liittyen haluan antaa vilpitöntä krediittiä piirin virkakoneistolle. Mahtavaa työtä.

Arvostan valtuutettu Virve Ahoa tärkeän hoitajien jaksamiskysymyksen esiin ottamista. Tämä on yksi avainasioista, joka ei ole perinteisillä työhyvinvointimenetelmillä kuntoon saatettavissa. Hoitajapulan me niin ikään kaikki tiedämme ja asia on enemmän kuin vakava. Hoitajamitoitusasia on lähtenyt valtakunnan tasolla marraskuussa liikkeelle, ja koulutustavoitteet ovat kovat.

En jaksa kuitenkaan alkuunkaan uskoa, että lähihoitajien ammatillista osaamista väheksyisi yksikään sairaanhoitopiirin päättäjä tai virkamies.

Yhteistyössä toinen toistamme tukien saamme varmasti parhaan tuloksen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ylen tärkeässä suurorganisaatiossa. Ja rohkea ja kantaaottava keskustelu elävöittää ja joskus jopa kehittää arkea.

Erikoissairaanhoidon toimialalla on monia tosi suuria erityiskysymyksiä eri toimialueilla, joten hoitotyön erityispiirteet eivät aina nouse erikseen esille, mutta hoitotyön tärkeyttä ja ainutkertaisuutta ei kukaan terveydenhuoltoon vihkiytynyt kiistä.

Eero Kuisma

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston 1. varapuheenjohtaja (kesk)

Laitilan Terveyskoti Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja

Kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY:n hallituksen jäsen