Markku Vuoti esitti 28.12.2020 Turun Sanomien yleisönosastolla näkemyksiään kaukolämmön tulevaisuudesta Turun alueella. Hienoa, että kirjoittajalla on aitoa kiinnostusta kaukolämmön tulevaisuutta kohtaan. Haluamme kuitenkin oikaista joitakin kirjoittajan esittämiä virheellisiä väittämiä.

Turku Energia ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) ovat vahvasti sitoutuneet Turun tavoitteeseen olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029. Energiantuotannon päästöjen vähentämisellä on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) on Turku Energian osakkuusyhtiö, joka tuottaa kaukolämmön perustuotannon Turun seudulle.

Vuodesta 2000 kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet merkittävästi Turku Energian ja TSE:n tekemien investointien ja kehitystyön myötä. TSE:n vuonna 2017 käyttöönotetulla NA4-monipolttoainevoimalaitoksella on ollut merkittävä rooli uusiutuvan energian määrän kasvuun ja päästöjen vähenemiseen. Polttoaineenaan laitos käyttää pääosin metsähaketta ja muita puuperäisiä polttoaineita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Voimalaitosta on kehitetty edelleen sen valmistumisen jälkeen, ja nämä toimenpiteet ovat vähentäneet TSE:n hiilidioksidipäästöjä lähes 60 prosentilla vuodesta 2018 vuoteen 2020. TSE omistaa myös Orikedon biolaitoksen sekä Kakolan lämpöpumput, joilla otetaan lämpö talteen jätevedestä, ja jäähdytetty vesi puolestaan käytetään kiinteistöjen jäähdytykseen.

TSE on jo tehnyt ne investointipäätökset, joilla se tulee luopumaan kivihiilen käytöstä nelosyksikössä normaalitilanteissa vuoden 2022 aikana. Kaikki investointipäätökset ovat perustuneet niin ympäristöllisesti kuin taloudellisestikin kestäviin ratkaisuihin.

NA4-laitoksen savukaasuista otetaan nyt enimmillään lähes 70 MW:n teho talteen ja voimalaitoksen energiatehokkuutta kehitetään edelleen muun muassa lämpöpumppujen avulla. Isoja investointeja lämmön perustuotantoon ei siis enää tarvita.

Turku Energia on puolestaan parantanut erilaisilla toimenpiteillä kaukolämpöverkkojen hyötysuhdetta merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja korvannut fossiilisia polttoaineita omassa vara- ja huipputuotannossaan uusiutuvilla energianlähteillä.

Turku Energia on parantanut kaukolämpöverkkojen hyötysuhdetta merkittävästi viimeisten vuosien aikana.

Vuoden 2000 jälkeen on siis tehty paljon hyviä päätöksiä ja investointeja, joiden avulla kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet merkittävästi ja kaukolämmön hintakehitys on kääntynyt laskevaksi. Tällä hetkellä Turku Energian tuotannosta uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua on noin 80 prosenttia. Koko Turun alueen kaukolämmitys tulee olemaan hiilineutraali viimeistään tämän vuosikymmenen lopussa.

Lisäksi lämmitysmarkkinoiden aito kilpailutilanne pakottaa Turku Energian pysymään kilpailussa mukana sekä hinnassa että palvelun korkeassa laadussa. Voimakkaasti verotettavien polttoaineiden vähenemisen sekä tehostuvan lämmöntuotannon ja -jakelun takia Turku Energia on ilmoittanut, että kaukolämmön hinta tulee laskemaan tulevaisuudessa. Viimeisen kolmen vuoden aikana hinta onkin jo laskenut.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

TSE:ssä tapahtuu omistusjärjestelyissä muutoksia, kun sekä Raisio että Kaarina luopuvat osakkeistaan. Nämä osakkeet jakautuvat puoliksi TSE:n kahden suurimman omistajan, Turku Energian ja Fortumin, kesken. Naantalin kaupunki jää TSE:n kolmanneksi omistajaksi kolmen prosentin osuudellaan.

Vuotin kirjoituksessa mainittu Turun Seudun Kaukolämpö Oy (TSK) on sen sijaan yhtiö, joka omistaa tunneliin sijoitetun kaukolämmön siirtolinjan Naantalista Turun keskustaan mukaan lukien linjat Raisioon, Kaarinaan ja Naantaliin. TSE:n omistusjärjestelyillä ei ole vaikutusta Turun Seudun Kaukolämpö Oy:hyn.

Tilanne on kaiken kaikkiaan vakaa ja tulevaisuuden näkymät positiiviset Turun alueen kaukolämmittäjälle. Kaukolämpö on palvelutuote, jossa hintaan sisältyy toimitusvarman energiantoimituksen lisäksi jatkuva tuotannon ja siirron kehitys, panostukset ympäristöystävällisyyteen ja kehittyminen asiakkaiden tarpeiden mukana.

Jari Kuivanen

Lämpö-yksikön johtaja, Turku Energia

Maija Henell

Toimitusjohtaja, Turun Seudun Energiantuotanto Oy