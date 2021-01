Suurin osa nykynuoristamme on fiksua porukkaa, mutta osa nuorista voi todella pahoin. On käsittämätöntä, että 16-vuotiaat nuoret tappavat kaverinsa julmalla ja raakalaismaisella tavalla.

Eikä tämä ollut yksittäistapaus, valitettavasti.

Miten tähän on tultu? Yksittäistä syytä ei varmaan ole olemassa. Mutta lähivuosien poliittiset päätökset eivät ole tukeneet nuoria.

Esimerkiksi koulujen, varsinkin ammattikoulujen määrärahoista on leikattu, paikallisella tasolla nuorisotilojen määrärahoista on leikattu. Nuorten sosiaalisista tukiverkostoista, nuorisopsykiatriasta ynnä muista on leikattu.

Poliittisia päättäjiä on kiinnostanut enemmän ekonomia eli raha kuin nuorten hyvinvointi ja sitä kautta turvallisen yhteiskuntamme tulevaisuus.

Ajattelevatko poliitikot, että alle 18-vuotiaat eivät saa vielä äänestää? Joskus kuitenkin saavat. Poliittisten päättäjien tulisi muistaa vanha sanonta: Sitä niität, mitä kylvät!

Herätys nuorisomme puolesta!

Matti ”Viki” Vikström

pieni työmies

Turku