Varhaiskasvatus toimii suurien paineiden keskellä ja henkilöstö nääntyy tässä tilanteessa, onko meillä siihen varaa?

Yksi suurimmista uupumista ja turhautumista aiheuttavista tekijöistä varhaiskasvatuksessa on, että työtään ei pysty tekemään niin hyvin kuin haluaisi ja oma ammattietiikka edellyttäisi. Syitä siihen on monia.

Vakituista ja pätevää henkilökuntaa on vaikea saada. Myös koulutettujen sijaisten saamisessa on vaikeuksia, suhdelukuja tarkastellaan koko päiväkodin sisällä, varhaiskasvatuksen opettajien useat työtehtävät vievät heidät pois lapsiryhmästä, mutta laskennallisesti he ovat kuitenkin läsnä jne.

Pieni, erityisesti alle kolmevuotias lapsi tarvitsee läheisyyttä, aikaa, syliä – pitkälti siis perustarpeiden tyydyttämistä. Nämä asiat on oltava kunnossa, jotta lapsi pystyy oppimaan. Muun muassa muutamia viikkoja sitten julkaistu Aino Saarisen väitös ”Varhaiskasvatuksen ja koulutusstrategioiden yhteys oppimistulosten tasavertaisuuteen” nosti esiin tämän seikan, josta tyystin vaietaan nykyään pedagogiikan ylikorostuessa varhaiskasvatuksessa.

Väitämme, että erityisesti pienten lasten vanhemmille on tärkeintä lasten turvallisuus, läsnäolo, yksilöllinen huomiointi ja syli tutun ja pysyvän kasvattajan hoivissa. Muut asiat tulevat sitten näiden jälkeen.

Varhaiskasvatuslain uudistus tulee muuttamaan päiväkotiryhmien henkilöstörakennetta viimeistään vuoteen 2030 mennessä, muutos on tosin jo alkanut. Tästä seuraa suuria haasteita.

Jo nyt on nähtävissä, että henkilöstörakenteen muutos ei vastaa erityisesti alle 3-vuotiaiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tarpeisiin. Samalla on aiheutunut merkittävää haittaa varhaiskasvatuksen henkilöstön pysyvyydelle, työilmapiirille ja työssä jaksamiselle.

Henkilöstörakenteen muuttumisen myötä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia on ryhmässä vain yksi, varhaiskasvatuksen opettajia kaksi, joiden työajasta menee iso osa työtehtäviin lapsiryhmän ulkopuolella. Näin siinäkin pienten ryhmässä, jossa kipeimmin kaivataan läsnä ja lähellä olevia kasvattajia, jotka ovat paikalla koko työpäivänsä ajan hoitaen, hassutellen, opettaen, kasvattaen. Myös iltapäivän tunteina, kun pitkä päiväkotipäivä jo uuvuttaa lasta.

On tärkeää, että OKM käynnistää valmistelutyön varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen palauttamiseksi lapsen tarpeiden mukaiseksi.

Alle 3-vuotiaille laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut edellyttävät ikäryhmän tarpeen mukaisen lastenhoitajaresurssin käyttämistä. Näissä ryhmissä kahden kasvattajan kolmesta tulisi jatkossakin olla varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden omaavia kasvattajia.

Tämä henkilöstörakenne on kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen sekä helpottaa työnantajia rekrytoimaan pysyvä ja sitoutunut henkilökunta. Samalla helpottuu opettajaresurssin toteuttaminen yli 3-vuotiaille. Tällä turvataan myös tarvittava hoidon ja huolenpidon osuus alle 3-vuotiaille lapsille.

Eila Seppälä-Vessari

toiminnanjohtaja

Suomen Lastenhoitoalan Liitto

Eva Siitonen

sosiaalipoliittinen asiantuntija

Tehy