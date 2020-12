Kiitos TS:n Esko Pihkalan 11.12. jutusta koskien sosiaalityön palkkakehitystä.

Sosiaalityö on vaativaa asiantuntijatyötä, jossa vastuut ja asiakasprosessien eteneminen on lakisääteisesti määriteltyä niin aikuis- kuin lapsiperhesosiaalityössä ja lastensuojelussakin.

Turun hyvinvointitoimialan perhe- ja sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijöitä on yhteensä 59, esimiehiä 7, joten suuresta joukosta ammattilaisia ei siis ole kysymys. Kuitenkin palkkausasiat ja rekrytoinnin vaikeudet ovat olleet suuria ja esillä jo vuosikausia.

Sosiaalipalveluissa on ollut useampia ns. ostopalvelusosiaalityöntekijöitä, koska avoinna oleviin virkoihin ei ole päteviä hakijoita ja sijaisuuksiin ei ole tulijoita ja kyseessä on työ, jota ei voi jättää tekemättä. Usein on käynyt niin, että sosiaalityöntekijän virka on jouduttu jättämään täyttämättä ja virka laittamaan uudelleen auki.

Sosiaalityöntekijöiden pitkillekään sairaslomille, saati lyhyemmille ei usein saada sijaisia. Tällä on suora vaikutus paitsi asiakkaiden palvelunsaantiin ja -laatuun myös sosiaalityöntekijöiden kuormittumiseen, koska sairaslomalta palaava työntekijä joutuu kohtuuttoman työmäärän alle kuroessaan kiinni tekemättömiä töitä.

Rekrytointiongelma on pitkäaikainen ja todellinen, ja siksi Sinikka Valtosen lausuma "tulijoita on" kuulostaa yllättävältä.

Asiakkaan oikeus saada laadukasta ja lakisääteistä palvelua vaarantuu, mikäli hänen asiaansa hoitavat ammattilaiset vaihtuvat usein. Ostopalvelusosiaalityöntekijät maksavat kaupungille enemmän, mutta tarpeen arvioidaan, ilmeisesti, olevan lyhytaikainen.

Kun tähän lisätään asiakasnäkökulma, kokonaisuus on ongelmallisempi. Lyhytkestoista työtä tekevä ammattilainen ei pääse, eikä voida edes olettaa, että hän pääsee, todella kiinni asiakkaan elämäntilanteeseen ja asiakasprosessiin. Sijaistavan työntekijän näkökulmasta työ on lyhytaikaista, ja työntekijä tietää jättävänsä vastuukapulan toiselle aivan hetken päästä.

Tilanteessa realisoituu mahdollisuus, jossa työntekijät vaihtuvat eikä asiakkaan tilanteesta synny kokonaiskuvaa. Joskus asiakkaan esittämä kysymys onkin paljon puhuva: oletko sinä nyt pysyvä työntekijäni?

Palkkakehityksestä keskustelu on tätä päivää. Miksi kulttuurikaupunki Turku haluaa erottua ylläpitämällä sosiaalityöntekijöiden palkat maan alhaisimpina? On kuin palkoista keskustelua ei sopisi käydä, eikä palkkauksen merkitystä työn vetovoimatekijänä haluta tunnustaa.

Turkulaiset sosiaalityöntekijät ovat viime vuosien aikana pyrkineet toistuvasti saamaan muutosta tilanteeseen, jossa pätevistä työntekijöistä on pula, palkkakehitys jäänyt valtakunnallisesti jälkeen ja työntekijät uupuvat työn paljoudesta. Asiaa on selvitelty monitahoisesti, viimeksi vuoden 2020 alkupuolella mm. yhteydenotoilla etujärjestöömme Talentiaan, jossa Turun tilanteesta ollaan tietoisia.

Palkkakehityksestä käytävää avointa keskustelua tai palkan merkityksestä ko. asioihin emme ole saaneet käynnistettyä.

Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus on ongelma, josta viime kädessä kärsivät heikoimmassa asemassa olevat. Turussa ongelma voitaisiin ratkaista paitsi kiinnittämällä huomioita henkilöstön työhyvinvointiin, työmäärän kohtuullisuuteen sekä palkkaukseen myös sillä, että vihdoinkin tehtäisiin näiden asioiden suhteen konkreettisia parannuksia.

Joukko turkulaisia lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijöitä