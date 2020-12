Nimimerkki ”Yläkoulun oppilas” pohti Turun Sanomissa 21.12. yläkoululaisten uinninopetuksen tarpeellisuutta mielipidekirjoituksessaan ”Pakollinen koulu-uinti yläkoulussa pitäisi lopettaa”.

Kirjoittaja kokee uinninopetuksen lisäävän nuorten ahdistusta omaa kehoa kohtaan. Kirjoituksessa nostetaan esille nuorten kohtaamat ulkonäköpaineet, jotka kasvattavat kynnystä osallistua koulun uintitunneille.

Kirjoittajan kokemus ja tunne koulun uinninopetuksesta on hyvin tunnistettu, ja asia herättää paljon keskustelua.

Liikunnassa ja etenkin vesiliikunnassa suorittamisen ja toiminnan välineenä on oma keho, jonka jokainen meistä aistii eri tavoin. Yläkouluiässä itseä ja omaa kehoa tarkastellaan kriittisemmin ja suhteessa ikätovereihin arvioiden.

Uimahallissa oman kehon aistiminen konkretisoituu, ja itsensä vertaaminen muihin tuntuu väistämättömältä. Tämä voi aiheuttaa nuoressa häpeää, ahdistusta ja estojen kokemista tai hyväksymistä, armollisuutta ja itsevarmuutta.

Uinninopetuksen aiheuttamat tunteet ja niiden kokemisen vahvuus ovat täysin luonnollisia asioita.

Tämän vuoksi uinninopetuksessa korostuvat erityisesti fyysisten tavoitteiden lisäksi sosiaalisten ja psyykkisten tavoitteiden huomiointi. Kirjoittajan kokemat ja rohkeasti esille nostetut ahdistuksen tunteet ja ulkonäköpaineet velvoittavat meitä opettajia kuuntelemaan, hyväksymään ja keskustelemaan aiheesta.

Tunteiden ilmaisu antaa hyvän alustan keskustelulle, tunteiden käsittelylle ja ratkaisujen löytämiselle sen suhteen, miten koettua kynnystä tunnille osallistumiselle voisi madaltaa.

Kirjoituksessaan ”Yläkoulun oppilas” kertoo liikunnanopettajien usein vetoavan opetussuunnitelmassa arvioitavaksi määrättyihin hengenpelastus- ja perusuintitaitoihin.

Opettajia velvoittavan ja opetusta määrittävän perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan vuosiluokkien 7–9 liikunnan opetukseen toden totta kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta, jonka arviointi huomioidaan vuosittaisissa oppimisen tavoitteissa ja päättöarvioinnin kriteereissä.

Turussa liikuntapalvelujen uimaopettajat antavat uinninopetusta 1., 3. ja 5. luokkien oppilaille. Luokkien 2, 4 ja 6 uinninopetus on sisällytetty koulujen omiin liikunnanopetussuunnitelmiin tai opetus on huoltajien vastuulla. Luokkien 7–10 uinninopetuksesta vastaavat koulujen omat liikunnanopettajat.

Uimataidon oppiminen on jokaisen Suomessa asuvan lapsen ja nuoren perusoikeus sekä tärkeä kansalaistaito, jonka määrittäminen opetussuunnitelmassa on hyvin perusteltua. Viimeisimmän (2017) valtakunnallisen uimataitotutkimuksen mukaan kuudesluokkalaisista on uimataitoisia 76 prosenttia.

Lasten uimataitoon vaikuttaa koulujen uimaopetuksen lisäksi erityisesti uimahallin läheisyys ja käynnit uimahallissa vapaa-ajalla, joiden toteuttamisessa kodeilla ja perheillä on iso vastuu.

Tutkimuksen mukaan lasten uimataito on kuitenkin selvästi heikompi kunnissa, joissa opetussuunnitelman mukaista uimaopetusta ei järjestetä lainkaan kuin niissä, joissa uintia järjestetään joka luokka-asteella.

Uimataidon kehittämisellä luodaan pohja turvalliseen liikkumiseen veden ääressä tai vesillä olemiseen loputtomien vesistöjemme maassa, mutta on hyvä muistaa myös uimataidon terveysvaikutukset. Uinti kehittää kestävyyttä ja vahvistaa sydäntä samalla huoltaen myös lihaksistoa.

Liikuntamuotona uinti soveltuu hyvin kaikille lapsesta pitkälle vanhuuteen ja myös liikuntarajoitteisille. Tämän vuoksi uimahallit onkin pidettävä avoimina sekä turvallisiksi koettuina ihan kaikille.

Me liikunnanopettajat haluamme kiittää sinua ”Yläkoulun oppilas” tärkeästä ja rohkeasta keskustelunavauksestasi, joka aiheuttaa pohdintaa monissa nuorissa ja myös meissä opettajissa. Kirjoituksesi aihe on merkityksellinen ulkonäköpaineiden kohtaamisen käsittelyn, erilaisuuden hyväksymisen ja liikunnanopetuksessa koetun turvallisuuden tunteen kannalta.

Tiedostamme täysin, että meillä opettajilla on merkittävä rooli myönteisesti tukevan ja kannustavan oppimisilmapiirin luomisessa sekä oppilasta arvostavan toiminnan järjestämisessä.

Sen vuoksi teemme kaikkemme, jotta jokaisella nuorella olisi mahdollisuus oppia elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja turvallisesti niin uinninopetuksessa kuin muillakin liikuntatunneilla!

Eva-Greta Snäll

puheenjohtaja

Santeri Paajanen

sihteeri

Turun Seudun Liikunnanopettajat ry