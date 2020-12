Antti Pihlakoski kirjoitti Turun Sanomien kolumnissaan (22.12.) osuvasti liikkumattomuudesta ja sen hintalapusta.

Asia on juuri kuten Pihlakoski kirjoittaa. Meidän pitää tehdä kaikkemme lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan mahdollistamiseksi. Se on inhimillisesti oikein. Ja sillä on iso merkitys kansantalouden kestokyvyn näkökulmasta.

Olen iloinen voidessani kertoa, että olemme tarttuneet haasteeseen voimallisesti.

Suomen malli -nimeä kantavaa toimintaa pilotoidaan parasta aikaa. Se tarkoittaa historiallista ja kauan odotettua päätöstä, jossa maksuton harrastus viedään osaksi jokaisen peruskoululaisen koulupäivää.

Mallissa lapset ja nuoret saavat itse toivoa harrastusta. Syksyn mittaan heidän mielipidettään on kuultu muun muassa ministeriön toteuttamalla kattavalla harrastekyselyllä, johon vastasi 197 000 lasta eri puolilta Suomea.

Pihlakosken peräänkuuluttamalla tavalla harrastus hoituu koulujen iltapäivässä, jolloin iltoja voi jää useammin myös perheiden yhteisiin hetkiin.

Suomen mallissa harrastus ei tietenkään aina ole liikuntaa, mutta alustavien kyselyiden perusteella monipuoliset liikuntaharrasteet pitivät lasten ja nuorten toiveissa hyvin pintansa.

Suomen mallista maksuttomasta harrastuksesta osana koulupäivää tulee vakiintunut toimintatapa. Sille on varattu pysyvä ja vuosittainen 14,5 miljoonan euron rahoitus ensi vuodesta alkaen.

Olen ylpeä keskustan pitkäaikaisen tavoitteen toteutumisesta.

Edellä kuvatun mallin lisäksi jatkamme ja laajennamme liikkuva koulu -hanketta, jonka tarkoituksena on ollut tuoda tunti liikuntaa koulupäivän yhteyteen. Se on ollut menestystarina ja on lupa odottaa, että toiminta tuottaa pitkässä juoksussa Pihlakoskenkin peräänkuuluttamia tuloksia.

Isona asiana koko valtioneuvoston liikuntapolitiikassa on myös poikkisektoriaalisuus. Se tarkoittaa hallinnonalojen yli menemistä, koska liikunta ei ole vain opetus- ja kulttuuriministeriön asia. Siihen on löydetttävissä yhtymäkohdat kaikilta hallinnonaloilta.

On tärkeää, että tämä näkökulma otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä.

Kaavoitus on liikuntapolitiikkaa, koska uudet pyörätiet kannustavat liikkumiseen. Terveydenhuollossa on liikuntapolitiikan kulma, koska liikunnalla on mahdollista ennaltaehkäistä elintapasairauksia ja sillä on yhteys henkiseen hyvinvointiin. Esimerkkilistaa voisi jatkaa lähes loputtomasti.

Kiitän Antti Pihlakoskea tärkeän asian esillä pitämisestä. Kehitetään yhdessä vielä uusia keinoja lasten ja nuorten puolesta, koko Suomen parhaaksi.

Annika Saarikko

tiede- ja kulttuuriministeri (kesk)